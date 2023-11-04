Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Валерий БОНДАРЬ: «Шахтеру не нравится то, что мы видим в таблице»
Украина. Премьер лига
04 ноября 2023, 14:45 | Обновлено 04 ноября 2023, 14:46
367
5

Валерий БОНДАРЬ: «Шахтеру не нравится то, что мы видим в таблице»

Команда находится в погоне за лидерами

04 ноября 2023, 14:45 | Обновлено 04 ноября 2023, 14:46
367
5
Валерий БОНДАРЬ: «Шахтеру не нравится то, что мы видим в таблице»
ФК Шахтер. Валерий Бондарь

Защитник Валерий Бондарь оценил победу «Шахтера» в матче с «Динамо» со счетом 1:0. Игрок надеется, что команда будет улучшать ситуацию в таблице, где «Шахтер» находится на третьей позиции.

«Очень рады трем очкам в матче с «Динамо». Мы смотрим в таблицу, но нам не нравится то, что мы видим. Мы находимся не там, где хотим и можем быть. В матче было много у соперника длинных передач, а мы не всегда хорошо действовали на подборе. Было важно сыграть на ноль в обороне».

«А впереди у нас «Барселона», где мы хотим сделать сюрприз», — сказал Бондарь.

Матч Лиги чемпионов пройдет 7 ноября.

По теме:
Составы на матч ЛНЗ – Колос. Начало сдвинуто из-за воздушной тревоги
Марино ПУШИЧ: «Шахтеру не хватает последнего паса, но я счастлив»
Верес – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шахтер Донецк Валерий Бондарь Динамо - Шахтер Шахтер - Барселона Украинская Премьер-лига
Источник ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игорь СУРКИС: «У Луческу был полный кредит доверия. Мы были готовы ждать»
Футбол | 04 ноября 2023, 12:40 15
Игорь СУРКИС: «У Луческу был полный кредит доверия. Мы были готовы ждать»
Игорь СУРКИС: «У Луческу был полный кредит доверия. Мы были готовы ждать»

Вместо Луческу назначен Шовковский

«Шахтер с вами вышел на новый уровень». Клуб поблагодарил Луческу
Футбол | 04 ноября 2023, 13:49 3
«Шахтер с вами вышел на новый уровень». Клуб поблагодарил Луческу
«Шахтер с вами вышел на новый уровень». Клуб поблагодарил Луческу

В «Шахтере» вспомнили все достижения тренера

ОФИЦИАЛЬНО. Александр Шовковский заменил Мирчу Луческу в Динамо
Футбол | 04.11.2023, 12:20
ОФИЦИАЛЬНО. Александр Шовковский заменил Мирчу Луческу в Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Александр Шовковский заменил Мирчу Луческу в Динамо
Стало известно, кто возглавит Динамо. Суркис проведет презентацию 4 ноября
Футбол | 03.11.2023, 22:35
Стало известно, кто возглавит Динамо. Суркис проведет презентацию 4 ноября
Стало известно, кто возглавит Динамо. Суркис проведет презентацию 4 ноября
От противного. Шахтер оставил за собой поединок против Динамо
Футбол | 03.11.2023, 18:58
От противного. Шахтер оставил за собой поединок против Динамо
От противного. Шахтер оставил за собой поединок против Динамо
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
wojsergivan
А что уже заплатили за первое место??????
Ответить
+3
Viktor Shuper
а мені подобається, хоч і вболіваю за Динамо. дуже хочеться щоб чемпіоном став умовний Кривбас чи Полісся, хто небуть, аби тільки не Динамо чи Шахтар. вважаю, це дуже пішло б на користь нашому футболу
Ответить
0
Показать Скрыть 2 ответа
John Week
А мені подобається) Коли дограють всі матчі, шд може опинитися на першому місці, а дк максимум 5-6, я в захваті) 
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей (обновляется)
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей (обновляется)
04.11.2023, 11:05 5
Теннис
Свентек vs Соболенко. Определены полуфинальные пары на Итоговом турнире WTA
Свентек vs Соболенко. Определены полуфинальные пары на Итоговом турнире WTA
04.11.2023, 06:00 3
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Луческу подал в отставку с поста тренера Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Луческу подал в отставку с поста тренера Динамо
03.11.2023, 19:15 154
Футбол
ШАЦКИХ: «Месси всю карьеру ходит пешком, но восемь Золотых мячей забрал»
ШАЦКИХ: «Месси всю карьеру ходит пешком, но восемь Золотых мячей забрал»
03.11.2023, 13:07 5
Футбол
«Собака...» Что подумал Калитвинцев, когда сын забил пенальти за соперника?
«Собака...» Что подумал Калитвинцев, когда сын забил пенальти за соперника?
02.11.2023, 20:12 3
Футбол
Первый шанс для Пушича, последний – для Луческу?
Первый шанс для Пушича, последний – для Луческу?
03.11.2023, 14:25 26
Футбол
Чехия уже выбыла. Определены полуфиналисты чемпионата мира по мини-футболу
Чехия уже выбыла. Определены полуфиналисты чемпионата мира по мини-футболу
03.11.2023, 03:25
Футбол
Свадьба после Олимпийских игр 2024. Магучих выйдет замуж
Свадьба после Олимпийских игр 2024. Магучих выйдет замуж
04.11.2023, 07:36 1
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем