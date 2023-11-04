Валерий БОНДАРЬ: «Шахтеру не нравится то, что мы видим в таблице»

Защитник Валерий Бондарь оценил победу «Шахтера» в матче с «Динамо» со счетом 1:0. Игрок надеется, что команда будет улучшать ситуацию в таблице, где «Шахтер» находится на третьей позиции.

«Очень рады трем очкам в матче с «Динамо». Мы смотрим в таблицу, но нам не нравится то, что мы видим. Мы находимся не там, где хотим и можем быть. В матче было много у соперника длинных передач, а мы не всегда хорошо действовали на подборе. Было важно сыграть на ноль в обороне».

«А впереди у нас «Барселона», где мы хотим сделать сюрприз», — сказал Бондарь.

Матч Лиги чемпионов пройдет 7 ноября.