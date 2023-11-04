Довбик выйдет в основе на матч Ла Лиги, Цыганков остался в запасе

В 15:00 начнется матч чемпионата Испании между Осасуной и Жироной. Украинский форвард гостей Артем Довбик выйдет в основном составе.

А вот хавбек Виктор Цыганков, который не так давно восстановился после травмы, остался в запасе. В нынешнем сезоне Довбик забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи. У Цыганкова 1 гол и 1 ассист.