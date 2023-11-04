Испания04 ноября 2023, 13:58 |
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Довбик выйдет в основе на матч Ла Лиги, Цыганков остался в запасе
Форвард получит возможность улучшить статистику
04 ноября 2023, 13:58 |
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В 15:00 начнется матч чемпионата Испании между Осасуной и Жироной. Украинский форвард гостей Артем Довбик выйдет в основном составе.
А вот хавбек Виктор Цыганков, который не так давно восстановился после травмы, остался в запасе. В нынешнем сезоне Довбик забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи. У Цыганкова 1 гол и 1 ассист.
𝐄𝐋 𝐍𝐎𝐒𝐓𝐑𝐄 𝐎𝐍𝐙𝐄! ❤️🤍#OsasunaGirona pic.twitter.com/3s1TVfo3FS— Girona FC (@GironaFC) November 4, 2023
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