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  4. Довбик выйдет в основе на матч Ла Лиги, Цыганков остался в запасе
Испания
04 ноября 2023, 13:58 |
281
1

Довбик выйдет в основе на матч Ла Лиги, Цыганков остался в запасе

Форвард получит возможность улучшить статистику

04 ноября 2023, 13:58 |
281
1
Довбик выйдет в основе на матч Ла Лиги, Цыганков остался в запасе
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В 15:00 начнется матч чемпионата Испании между Осасуной и Жироной. Украинский форвард гостей Артем Довбик выйдет в основном составе.

А вот хавбек Виктор Цыганков, который не так давно восстановился после травмы, остался в запасе. В нынешнем сезоне Довбик забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи. У Цыганкова 1 гол и 1 ассист.

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Жирона Виктор Цыганков Артем Довбик чемпионат Испании по футболу Осасуна
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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TarasTaras94
Ось Віктор і стає баночником. І сумно, що проблема не тільки в ньому, а і в тому що тренер його обмежує тактичними рамками, віддаючи всю свободу і простір крайньому захиснику Круто, а тепер він і просто його вінгером зробив, спо
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Теннис
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