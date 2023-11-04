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  4. Микель АРТЕТА: «В АПЛ невероятная конкуренция. Такого еще не было»
Англия
04 ноября 2023, 13:25 |
447
0

Микель АРТЕТА: «В АПЛ невероятная конкуренция. Такого еще не было»

Команда снова борется за титул

04 ноября 2023, 13:25 |
447
0
Микель АРТЕТА: «В АПЛ невероятная конкуренция. Такого еще не было»
Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Арсенала» Микель Артета поражен тем, сколько команда в АПЛ сейчас претендуют на чемпионский титул или ведут борьбу за топ-4.

«То, что происходит в АПЛ с конкуренцией последние 5 лет, это невероятно. Еще никогда не было, чтобы топ-4 команды имели столько очков на этом этапе сезона. И все новые команды присоединяются к группе лидеров».

«Сейчас даже нет смысла сравнивать нынешнюю АПЛ и ту, которая была раньше. И такая конкуренция влияет на то, как мы должны работать и готовиться», — сказал Артета.

Лондонская команда идет на 2-й позиции, отставая от «Тоттенхэма» на два очка.

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Арсенал Лондон Микель Артета чемпионат Англии по футболу Александр Зинченко
Источник BBC
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