Микель АРТЕТА: «В АПЛ невероятная конкуренция. Такого еще не было»

Наставник «Арсенала» Микель Артета поражен тем, сколько команда в АПЛ сейчас претендуют на чемпионский титул или ведут борьбу за топ-4.

«То, что происходит в АПЛ с конкуренцией последние 5 лет, это невероятно. Еще никогда не было, чтобы топ-4 команды имели столько очков на этом этапе сезона. И все новые команды присоединяются к группе лидеров».

«Сейчас даже нет смысла сравнивать нынешнюю АПЛ и ту, которая была раньше. И такая конкуренция влияет на то, как мы должны работать и готовиться», — сказал Артета.

Лондонская команда идет на 2-й позиции, отставая от «Тоттенхэма» на два очка.