Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Роман ГРИГОРЧУК: «Черноморец развивается. Для нас и УПЛ, и Кубок важны»
Кубок Украины
04 ноября 2023, 12:12 |
267
0

Роман ГРИГОРЧУК: «Черноморец развивается. Для нас и УПЛ, и Кубок важны»

Команда стремится в еврокубки

04 ноября 2023, 12:12 |
267
0
Роман ГРИГОРЧУК: «Черноморец развивается. Для нас и УПЛ, и Кубок важны»
ФК Черноморец. Роман Григорчук

«Черноморец» вышел в полуфинал Кубка Украины, однако наставник Роман Григорчук не собирается делать ставку на какой-то один турнир.

«Для нас и Кубок, и чемпионат сейчас очень важны. Мы развиваемся, смотрим на себя. Нет приоритета между чемпионатом и Кубком. Нет такого, что кидаем все силы на Кубок Украины».

«Что касается еврокубков, то это еще две игры нужно выиграть, если через кубок. И не только мы хотим».

«Премии за полуфинал? Какие премии... Нужно быть благодарным за то, что есть возможность играть в футбол благодаря тем, кто защищает Украину», – сказал Григорчук.

По теме:
ЛУЧЕСКУ: «Если бы я посоветовался с Суркисом, он убедил бы меня остаться»
ОФИЦИАЛЬНО. Александр Шовковский заменил Мирчу Луческу в Динамо
Статистика матча Динамо – Шахтер. Одинаковая точность передач, близкий xG
Черноморец Одесса Роман Григорчук Украинская Премьер-лига Кубок Украины по футболу
Источник Профутбол Digital
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Луческу подал в отставку с поста тренера Динамо
Футбол | 03 ноября 2023, 19:15 151
ОФИЦИАЛЬНО. Луческу подал в отставку с поста тренера Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Луческу подал в отставку с поста тренера Динамо

Наставник объявил об уходе

Назван клуб Ла Лиги, который хочет подписать Андрея Лунина
Футбол | 03 ноября 2023, 12:56 0
Назван клуб Ла Лиги, который хочет подписать Андрея Лунина
Назван клуб Ла Лиги, который хочет подписать Андрея Лунина

Украинец может перейти в «Реал Бетис»

Сергей РЕБРОВ: «Говорили, что шансов в отборе Евро-2024 у Украины нет»
Футбол | 04.11.2023, 09:45
Сергей РЕБРОВ: «Говорили, что шансов в отборе Евро-2024 у Украины нет»
Сергей РЕБРОВ: «Говорили, что шансов в отборе Евро-2024 у Украины нет»
Свентек vs Соболенко. Определены полуфинальные пары на Итоговом турнире WTA
Теннис | 04.11.2023, 06:00
Свентек vs Соболенко. Определены полуфинальные пары на Итоговом турнире WTA
Свентек vs Соболенко. Определены полуфинальные пары на Итоговом турнире WTA
ХАМАНН: «Тухеля в долгосрочной перспективе ждет провал в Баварии»
Футбол | 04.11.2023, 03:27
ХАМАНН: «Тухеля в долгосрочной перспективе ждет провал в Баварии»
ХАМАНН: «Тухеля в долгосрочной перспективе ждет провал в Баварии»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
От противного. Шахтер оставил за собой поединок против Динамо
От противного. Шахтер оставил за собой поединок против Динамо
03.11.2023, 18:58 225
Футбол
«Моя ошибка». Залужный рассказал, почему контрнаступление было неудачным
«Моя ошибка». Залужный рассказал, почему контрнаступление было неудачным
02.11.2023, 13:28 58
Война
ВИДЕО. Два гола Мудрика попали в список лучших голов Челси в октябре
ВИДЕО. Два гола Мудрика попали в список лучших голов Челси в октябре
02.11.2023, 15:38 5
Футбол
Чехия уже выбыла. Определены полуфиналисты чемпионата мира по мини-футболу
Чехия уже выбыла. Определены полуфиналисты чемпионата мира по мини-футболу
03.11.2023, 03:25
Футбол
Джокович чуть не проиграл. Определены пары 1/4 финала на Мастерсе в Париже
Джокович чуть не проиграл. Определены пары 1/4 финала на Мастерсе в Париже
03.11.2023, 05:25 4
Теннис
Владимир МАЗЯР: «Никогда не буду жалеть таких людей, как Милевский»
Владимир МАЗЯР: «Никогда не буду жалеть таких людей, как Милевский»
03.11.2023, 10:16 5
Футбол
Первый шанс для Пушича, последний – для Луческу?
Первый шанс для Пушича, последний – для Луческу?
03.11.2023, 14:25 27
Футбол
Мирча ЛУЧЕСКУ: «15 лет отдал футболу Украины. Я решил завершить карьеру»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «15 лет отдал футболу Украины. Я решил завершить карьеру»
03.11.2023, 19:22 44
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем