Роман ГРИГОРЧУК: «Черноморец развивается. Для нас и УПЛ, и Кубок важны»

«Черноморец» вышел в полуфинал Кубка Украины, однако наставник Роман Григорчук не собирается делать ставку на какой-то один турнир.

«Для нас и Кубок, и чемпионат сейчас очень важны. Мы развиваемся, смотрим на себя. Нет приоритета между чемпионатом и Кубком. Нет такого, что кидаем все силы на Кубок Украины».

«Что касается еврокубков, то это еще две игры нужно выиграть, если через кубок. И не только мы хотим».

«Премии за полуфинал? Какие премии... Нужно быть благодарным за то, что есть возможность играть в футбол благодаря тем, кто защищает Украину», – сказал Григорчук.