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Италия
04 ноября 2023, 11:35 | Обновлено 04 ноября 2023, 12:57
226
0

Милан близок к подписанию сербского юниора

Матия Попович вскоре может переехать в Италию

04 ноября 2023, 11:35 | Обновлено 04 ноября 2023, 12:57
226
0
Милан близок к подписанию сербского юниора
Twitter (Фабрицио Романо). Матия Попович

Итальянский «Милан» близок к подписанию сербского полузащитника Матии Поповича, сообщает Фабрицио Романо.

Ожидается, что в январе «россонери» подпишут Поповича, которому исполнится 18 лет, свободным агентом. Примечательно, что 11 октября известная британская Газета The Guardian внесла молодого серба в перечень лучших игроков мира, которые родились в 2006 году.

В прошлом сезоне в составе команды «Партизана» U17 Матия Попович в сербской Кадетской лиге сыграл 25 матчей, в которых забил 21 гол и сделал пять результативных передач. Стоит отметить, что сербский юниор одинаково хорошо играет в центре полузащиты, на правом фланге атаки и на позиции центрального форварда.

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Источник Фабрицио Романо
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