Милан близок к подписанию сербского юниора

Итальянский «Милан» близок к подписанию сербского полузащитника Матии Поповича, сообщает Фабрицио Романо.

Ожидается, что в январе «россонери» подпишут Поповича, которому исполнится 18 лет, свободным агентом. Примечательно, что 11 октября известная британская Газета The Guardian внесла молодого серба в перечень лучших игроков мира, которые родились в 2006 году.

В прошлом сезоне в составе команды «Партизана» U17 Матия Попович в сербской Кадетской лиге сыграл 25 матчей, в которых забил 21 гол и сделал пять результативных передач. Стоит отметить, что сербский юниор одинаково хорошо играет в центре полузащиты, на правом фланге атаки и на позиции центрального форварда.