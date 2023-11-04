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  4. Денис БОЙКО: «У Полесья есть амбиции и желание выиграть Кубок Украины»
Кубок Украины
04 ноября 2023, 11:29 |
407
1

Денис БОЙКО: «У Полесья есть амбиции и желание выиграть Кубок Украины»

Команда уже вышла в полуфинал

04 ноября 2023, 11:29 |
407
1
Денис БОЙКО: «У Полесья есть амбиции и желание выиграть Кубок Украины»
ФК Полесье. Денис Бойко

Вратарь Денис Бойко благодаря двум победам в сериях пенальти помог «Полесью» выйти в полуфинал Кубка Украины. Перед командой стоит задача выиграть трофей.

«Есть амбиции и желание взять Кубок, и это очень хорошо. Кто же не хочет выиграть Кубок Украины или чемпионат? Это абсолютно нормальная задача. Нельзя никого недооценивать, особенно в полуфинале».

«Считаю, что заслуженно вышли в 1/2 финала, хотя серия пенальти – это больше лотерея. И 100%, что тому, кто пробивает пенальти, сложнее, чем вратарю», — сказал Бойко.

Денис дважды выигрывал Кубок Украины в составе «Динамо».

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Источник Профутбол Digital
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Комментарии 1
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Алекс 19
А всі зраділи .гадали що полісся хоче виграти чемпіонат .коли ж як не зараз коли шахтар та динамо неякі?
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