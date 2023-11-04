Денис БОЙКО: «У Полесья есть амбиции и желание выиграть Кубок Украины»
Команда уже вышла в полуфинал
Вратарь Денис Бойко благодаря двум победам в сериях пенальти помог «Полесью» выйти в полуфинал Кубка Украины. Перед командой стоит задача выиграть трофей.
«Есть амбиции и желание взять Кубок, и это очень хорошо. Кто же не хочет выиграть Кубок Украины или чемпионат? Это абсолютно нормальная задача. Нельзя никого недооценивать, особенно в полуфинале».
«Считаю, что заслуженно вышли в 1/2 финала, хотя серия пенальти – это больше лотерея. И 100%, что тому, кто пробивает пенальти, сложнее, чем вратарю», — сказал Бойко.
Денис дважды выигрывал Кубок Украины в составе «Динамо».
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