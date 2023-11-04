Томас ТУХЕЛЬ: «Нет никаких планов что-либо менять»

Главный тренер немецкой «Баварии» Томас Тухель прокомментировал кадровые проблемы немецкой команды и слухи по поводу возможного подписания Жерома Боатенга свободным агентом.

«Очередные слухи о Жероме Боатенге после травмы Де Лигта? Сейчас об этом речи не идет. Нет никаких планов что-либо менять. Сейчас мы ускоренно лечим Упамекано. Конечно, горько от того, что Маттейс Де Лигт снова получил травму», – сказал Тухель.

Напомним, что сегодня, 4 ноября, «Бавария» сыграет гостевой матч десятого тура Бундеслиги против дортмундской «Боруссии». Начало встречи – в 19:30 по киевскому времени.