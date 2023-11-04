Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Томас ТУХЕЛЬ: «Нет никаких планов что-либо менять»
Германия
04 ноября 2023, 11:05 |
79
0

Томас ТУХЕЛЬ: «Нет никаких планов что-либо менять»

Главный тренер «Баварии» – о кадровых проблемах и трансферных слухах

04 ноября 2023, 11:05 |
79
0
Томас ТУХЕЛЬ: «Нет никаких планов что-либо менять»
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель

Главный тренер немецкой «Баварии» Томас Тухель прокомментировал кадровые проблемы немецкой команды и слухи по поводу возможного подписания Жерома Боатенга свободным агентом.

«Очередные слухи о Жероме Боатенге после травмы Де Лигта? Сейчас об этом речи не идет. Нет никаких планов что-либо менять. Сейчас мы ускоренно лечим Упамекано. Конечно, горько от того, что Маттейс Де Лигт снова получил травму», – сказал Тухель.

Напомним, что сегодня, 4 ноября, «Бавария» сыграет гостевой матч десятого тура Бундеслиги против дортмундской «Боруссии». Начало встречи – в 19:30 по киевскому времени.

По теме:
ХАМАНН: «Тухеля в долгосрочной перспективе ждет провал в Баварии»
Бохум переиграл Дармштадт на старте 10-го тура. Ордец не играл из-за травмы
Майнц расторг контракт с Эль-Гази за поддержку Палестины
Томас Тухель Бавария Жером Боатенг Маттейс де Лигт Дайо Упамекано Бундеслига чемпионат Германии по футболу
Источник Фабрицио Романо
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Георгий БУЩАН: «Таблица шокирует, у Динамо что-то не идет»
Футбол | 04 ноября 2023, 10:11 0
Георгий БУЩАН: «Таблица шокирует, у Динамо что-то не идет»
Георгий БУЩАН: «Таблица шокирует, у Динамо что-то не идет»

Команда осталась без главного тренера

Не Марадона и не Месси. Папа римский удивил при выборе лучшего футболиста
Футбол | 03 ноября 2023, 12:46 8
Не Марадона и не Месси. Папа римский удивил при выборе лучшего футболиста
Не Марадона и не Месси. Папа римский удивил при выборе лучшего футболиста

Франциск назвал имя бразильца Пеле

Суарес и Интер Майами согласовали контракт. Переход состоится зимой
Футбол | 04.11.2023, 03:47
Суарес и Интер Майами согласовали контракт. Переход состоится зимой
Суарес и Интер Майами согласовали контракт. Переход состоится зимой
ОФИЦИАЛЬНО. Луческу подал в отставку с поста тренера Динамо
Футбол | 03.11.2023, 19:15
ОФИЦИАЛЬНО. Луческу подал в отставку с поста тренера Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Луческу подал в отставку с поста тренера Динамо
Назван клуб Ла Лиги, который хочет подписать Андрея Лунина
Футбол | 03.11.2023, 12:56
Назван клуб Ла Лиги, который хочет подписать Андрея Лунина
Назван клуб Ла Лиги, который хочет подписать Андрея Лунина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известны все полуфиналисты Кубка Украины
Известны все полуфиналисты Кубка Украины
02.11.2023, 19:15 14
Футбол
Усик рассказал, кто станет следующим соперником Ломаченко
Усик рассказал, кто станет следующим соперником Ломаченко
02.11.2023, 10:19 5
Бокс
Свентек vs Соболенко. Определены полуфинальные пары на Итоговом турнире WTA
Свентек vs Соболенко. Определены полуфинальные пары на Итоговом турнире WTA
04.11.2023, 06:00 2
Теннис
Линекер прокомментировал «передачу» ему Золотого мяча-1986
Линекер прокомментировал «передачу» ему Золотого мяча-1986
02.11.2023, 17:21 4
Футбол
Не Марадона, не Месси, Роналду вообще нет. Назван лучший игрок в истории ЧМ
Не Марадона, не Месси, Роналду вообще нет. Назван лучший игрок в истории ЧМ
02.11.2023, 22:29 50
Футбол
ШАЦКИХ: «Месси всю карьеру ходит пешком, но восемь Золотых мячей забрал»
ШАЦКИХ: «Месси всю карьеру ходит пешком, но восемь Золотых мячей забрал»
03.11.2023, 13:07 4
Футбол
Какой коэффициент на Месси? Назван фаворит на получение Золотого мяча 2024
Какой коэффициент на Месси? Назван фаворит на получение Золотого мяча 2024
03.11.2023, 06:15 6
Футбол
Джокович чуть не проиграл. Определены пары 1/4 финала на Мастерсе в Париже
Джокович чуть не проиграл. Определены пары 1/4 финала на Мастерсе в Париже
03.11.2023, 05:25 4
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем