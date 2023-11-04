Томас ТУХЕЛЬ: «Нет никаких планов что-либо менять»
Главный тренер «Баварии» – о кадровых проблемах и трансферных слухах
Главный тренер немецкой «Баварии» Томас Тухель прокомментировал кадровые проблемы немецкой команды и слухи по поводу возможного подписания Жерома Боатенга свободным агентом.
«Очередные слухи о Жероме Боатенге после травмы Де Лигта? Сейчас об этом речи не идет. Нет никаких планов что-либо менять. Сейчас мы ускоренно лечим Упамекано. Конечно, горько от того, что Маттейс Де Лигт снова получил травму», – сказал Тухель.
Напомним, что сегодня, 4 ноября, «Бавария» сыграет гостевой матч десятого тура Бундеслиги против дортмундской «Боруссии». Начало встречи – в 19:30 по киевскому времени.
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