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Англия
04 ноября 2023, 10:47 | Обновлено 04 ноября 2023, 11:15
150
2

ПОЧЕТТИНО: «Не сомневаюсь, что Челси сохранит свои позиции»

Главный тренер «Челси» – об уверенности в будущем клуба

04 ноября 2023, 10:47 | Обновлено 04 ноября 2023, 11:15
150
2
ПОЧЕТТИНО: «Не сомневаюсь, что Челси сохранит свои позиции»
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино уверен в будущем своего клуба.

«История «Челси» – это выигрыш больших трофеев. За последние 15 лет «Челси» выиграл много трофеев. Сейчас мы строим будущее. Никаких сомнений в том, что в будущем «Челси» сохранит свои позиции», – сказал Почеттино.

Напомним, что в понедельник, 6 ноября, «Челси» сыграет гостевой матч 11-го тура Английской Премьер-лиги против «Тоттенхэма».

После десяти туров АПЛ 2023/24 «Челси» имеет 12 очков, три победы и занимает 11 позицию в турнирной таблице.

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Маурисио Почеттино Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Фабрицио Романо
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AndiM
Ну 11 місце можливо утримають.
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luceorius
 Що, торішні?
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