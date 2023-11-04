ПОЧЕТТИНО: «Не сомневаюсь, что Челси сохранит свои позиции»

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино уверен в будущем своего клуба.

«История «Челси» – это выигрыш больших трофеев. За последние 15 лет «Челси» выиграл много трофеев. Сейчас мы строим будущее. Никаких сомнений в том, что в будущем «Челси» сохранит свои позиции», – сказал Почеттино.

Напомним, что в понедельник, 6 ноября, «Челси» сыграет гостевой матч 11-го тура Английской Премьер-лиги против «Тоттенхэма».

После десяти туров АПЛ 2023/24 «Челси» имеет 12 очков, три победы и занимает 11 позицию в турнирной таблице.