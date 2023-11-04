Сергей РЕБРОВ: «Говорили, что шансов в отборе Евро-2024 у Украины нет»
Остался последний матч
20 ноября сборная Украины сыграет решающий матч отбора Евро-2024 против Италии. Наставник Сергей Ребров рассчитывает на поддержку болельщиков.
«Были переживания, чтобы никто не получил травмы, а то и так много повреждений. Я уже думаю о матче с Италией. Это будет совершенно другая игра, чем две прошлые. Будут ли сюрпризы в заявке? Посмотрите. Что касается молодых игроков, то я благодарен молодежной сборной, где есть игроки, заслуживающие вызов в сборную. Благодарен испанским специалистам, которые работают с U-21».
«Матч с Италией – финал? На старте отбора нам говорили, что шансов у нас нет, а сейчас шансы есть в последнем матче. Надеюсь, болельщики верят в нас и поддержат, а мы сделаем все возможное», — сказал Ребров.
Вскоре тренер должен объявить заявку на матч.
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