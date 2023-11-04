Лионель МЕССИ: «ЧМ-2026 – кажется, что это будет тяжело»

Форвард американского «Интер Майами» Лионель Месси поделился мыслями по поводу возможного участи в чемпионате мира 2026.

«Чемпионат мира 2026? Зная, сколько мне тогда будет лет, кажется, что это будет тяжело, но увидим», – сказал Месси.

Напомним, что Лионель Месси на этой неделе в восьмой раз в карьере выиграл премию Золотой мяч, опередив в голосовании Эрлинга Холланда и Кевина Де Брюйне из «Манчестер Сити», а также бывшего одноклубника по «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

Чемпионат мира 2026 пройдет в Канаде, США и Мексике. Сборная Аргентины в первых четырех турах квалификации одержала четыре победы и единственная идет без потерь.