Лионель МЕССИ: «ЧМ-2026 – кажется, что это будет тяжело»
Восьмикратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси – об участии в ЧМ-2026
Форвард американского «Интер Майами» Лионель Месси поделился мыслями по поводу возможного участи в чемпионате мира 2026.
«Чемпионат мира 2026? Зная, сколько мне тогда будет лет, кажется, что это будет тяжело, но увидим», – сказал Месси.
Напомним, что Лионель Месси на этой неделе в восьмой раз в карьере выиграл премию Золотой мяч, опередив в голосовании Эрлинга Холланда и Кевина Де Брюйне из «Манчестер Сити», а также бывшего одноклубника по «ПСЖ» Килиана Мбаппе.
Чемпионат мира 2026 пройдет в Канаде, США и Мексике. Сборная Аргентины в первых четырех турах квалификации одержала четыре победы и единственная идет без потерь.
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