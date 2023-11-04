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  4. Лионель МЕССИ: «ЧМ-2026 – кажется, что это будет тяжело»
Чемпионат мира
04 ноября 2023, 08:49 |
755
0

Лионель МЕССИ: «ЧМ-2026 – кажется, что это будет тяжело»

Восьмикратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси – об участии в ЧМ-2026

04 ноября 2023, 08:49 |
755
0
Лионель МЕССИ: «ЧМ-2026 – кажется, что это будет тяжело»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Форвард американского «Интер Майами» Лионель Месси поделился мыслями по поводу возможного участи в чемпионате мира 2026.

«Чемпионат мира 2026? Зная, сколько мне тогда будет лет, кажется, что это будет тяжело, но увидим», – сказал Месси.

Напомним, что Лионель Месси на этой неделе в восьмой раз в карьере выиграл премию Золотой мяч, опередив в голосовании Эрлинга Холланда и Кевина Де Брюйне из «Манчестер Сити», а также бывшего одноклубника по «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

Чемпионат мира 2026 пройдет в Канаде, США и Мексике. Сборная Аргентины в первых четырех турах квалификации одержала четыре победы и единственная идет без потерь.

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Лионель Месси ЧМ-2026 по футболу сборная Аргентины по футболу Интер Майами Major League Soccer (MLS)
Источник Фабрицио Романо
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