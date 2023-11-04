Димитров – Циципас, Джокович – Рублев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляции матчей 1/2 финала на Мастерсе в Париже
4 ноября состоятся матчи 1/2 финала турнира серии АТР 1000 в Париже (Франция), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.
Григор Димитров (Болгария, ATP 6) сыграет против Стефаноса Циципаса (Греция, ATP). Это будет 9-я встреча теннисистов, счет 6:3 в пользу грека. Поединок состоится 2-м запуском на центральном корте после матча Хелиоваара / Павич – Бопанна / Эбден. Ориентировочное время начала встречи – 15:00 по Киеву.
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В полуфинале в верхней части сетки сойдутся Новак Джокович (Сербия, ATP 1) и Андрей Рублев (АТР 5). Это будет 6-й очный поединок теннисистов, у серба 4 победы. Новак и Андрей выйдут на центральный корт 3-м запуском после Димитрова и Циципаса. Ориентировочное время начала встречи – 18:00 по Киеву.
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