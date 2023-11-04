Другие новости04 ноября 2023, 07:00 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 4 ноября
Важные события во всех видах спорта
04 ноября 2023, 07:00 |
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В четверг, 4 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
13:00 ЛНЗ Черкассы – Колос
15:00 Осасуна – Жирона
17:00 Манчестер Сити – Борнмут
17:00 Эвертон – Брайтон
19:30 Ньюкасл – Арсенал
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