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04 ноября 2023, 07:00 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 4 ноября

Важные события во всех видах спорта

04 ноября 2023, 07:00 |
69
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 4 ноября
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В четверг, 4 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

13:00 ЛНЗ Черкассы – Колос

Favbet 2.80 – 2.90 – 2.90

15:00 Осасуна – Жирона

Favbet 2.74 – 3.47 – 2.76

17:00 Манчестер Сити – Борнмут

Favbet 1.10 – 13.90 – 31.00

17:00 Эвертон – Брайтон

Favbet 3.09 – 3.95 – 2.28

19:30 Ньюкасл – Арсенал

Favbet 2.92 – 3.50 – 2.58

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Источник Sport.ua
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