СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 4 ноября

В четверг, 4 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

13:00 ЛНЗ Черкассы – Колос

2.80 – 2.90 – 2.90

15:00 Осасуна – Жирона

2.74 – 3.47 – 2.76

17:00 Манчестер Сити – Борнмут

1.10 – 13.90 – 31.00

17:00 Эвертон – Брайтон

3.09 – 3.95 – 2.28

19:30 Ньюкасл – Арсенал

2.92 – 3.50 – 2.58