Игу не остановить. Свентек уничтожила Жабер и вышла в полуфинал WTA Finals

Вторая ракетка мира Ига Свентек (Польша) выиграла 3-й матч в группе «Четумаль» на Итоговом турнире WTA 2023, который проводится на хардовых покрытиях в Канкуне (Мексика).

В последнем третьем туре группового этапа полька разгромила Онс Жабер (Тунис, WTA 7) за 1 час и 7 минут.

WTA Finals 2023. Хард

Группа Четумаль. 3-й тур

Ига Свентек (Польша) – Онс Жабер (Тунис) – 6:1, 6:2

Это была 7-я встреча теннисисток. Ига выиграла 5-й очный поединок.

Для Свентек это 3-я победа в 3 турах группового раунда WTA Finals. Ранее полька выиграла у Маркеты Вондроушовой и Коко Гофф.

Свентек заняла итоговое 1-е место в квартете «Четумаль» и вышла в полуфинал Итогового турнира. Со 2-го места в плей-офф пробилась Коко Гофф. 3-я позиция у Онс Жабер, 4-я – у Вондроушовой.

В полуфинале соревнований Свентек сыграет против Арины Соболенко, которая заняла 2-е место в группе «Бакалар».