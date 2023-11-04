ФК Милан: «О зависимости Тонали мы узнали из прессы»

Журналист Крейг Хоуп в своем твиттере разместил заявление итальянского «Милана» в ответ на обвинения представителей английского «Ньюкасла» в том, что итальянцы знали по зависимости хавбека Сандро Тонали от игровых ставок.

Напомним, Тонали перешел в «Милан» летом за рекордные 70 миллионов для «Ньюкасла».

«Мы впервые узнали о зависимости Тонали из сообщений в СМИ, и мы знаем только то, что мы читаем. Больше мы ничего не знаем», – цитирует журналист ответ «Милана».

Сандро Тонали и ряд других игроков были уличены в том, что они делали ставки на матчи своей команды, что строго запрещено. За эту вину футболист получил десятимесячную дисквалификацию.