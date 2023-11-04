Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФК Милан: «О зависимости Тонали мы узнали из прессы»
Италия
04 ноября 2023, 04:27 | Обновлено 04 ноября 2023, 04:33
100
0

ФК Милан: «О зависимости Тонали мы узнали из прессы»

Клуб отрицает обвинение, что он знал о том, что игрок делает ставки на футбол

04 ноября 2023, 04:27 | Обновлено 04 ноября 2023, 04:33
100
0
ФК Милан: «О зависимости Тонали мы узнали из прессы»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сандро Тонали

Журналист Крейг Хоуп в своем твиттере разместил заявление итальянского «Милана» в ответ на обвинения представителей английского «Ньюкасла» в том, что итальянцы знали по зависимости хавбека Сандро Тонали от игровых ставок.

Напомним, Тонали перешел в «Милан» летом за рекордные 70 миллионов для «Ньюкасла».

«Мы впервые узнали о зависимости Тонали из сообщений в СМИ, и мы знаем только то, что мы читаем. Больше мы ничего не знаем», – цитирует журналист ответ «Милана».

Сандро Тонали и ряд других игроков были уличены в том, что они делали ставки на матчи своей команды, что строго запрещено. За эту вину футболист получил десятимесячную дисквалификацию.

По теме:
Назван вероятный срок дисквалификации Погба
Милан нацелился на конкурента Зинченко по Арсеналу
Его игра его словами. Шевченко объясняет 10 своих легендарных голов
Сандро Тонали Милан Ньюкасл ставки дисквалификация
Источник Twitter
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, кто возглавит Динамо. Суркис проведет презентацию 4 ноября
Футбол | 03 ноября 2023, 22:35 31
Стало известно, кто возглавит Динамо. Суркис проведет презентацию 4 ноября
Стало известно, кто возглавит Динамо. Суркис проведет презентацию 4 ноября

Александр Шовковский был многолетним кипером «Динамо», а затем ассистентом

ШАЦКИХ: «Месси всю карьеру ходит пешком, но восемь Золотых мячей забрал»
Футбол | 03 ноября 2023, 13:07 3
ШАЦКИХ: «Месси всю карьеру ходит пешком, но восемь Золотых мячей забрал»
ШАЦКИХ: «Месси всю карьеру ходит пешком, но восемь Золотых мячей забрал»

Бывший форвард «Динамо» – о вручении Золотого мяча 2023 года Лионелю Месси

Атлетико проиграл Лас-Пальмасу и упустил шанс догнать Реал с Жироной
Футбол | 04.11.2023, 00:59
Атлетико проиграл Лас-Пальмасу и упустил шанс догнать Реал с Жироной
Атлетико проиграл Лас-Пальмасу и упустил шанс догнать Реал с Жироной
Назван клуб Ла Лиги, который хочет подписать Андрея Лунина
Футбол | 03.11.2023, 12:56
Назван клуб Ла Лиги, который хочет подписать Андрея Лунина
Назван клуб Ла Лиги, который хочет подписать Андрея Лунина
Джокович чуть не проиграл. Определены пары 1/4 финала на Мастерсе в Париже
Теннис | 03.11.2023, 05:25
Джокович чуть не проиграл. Определены пары 1/4 финала на Мастерсе в Париже
Джокович чуть не проиграл. Определены пары 1/4 финала на Мастерсе в Париже
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Чехия уже выбыла. Определены полуфиналисты чемпионата мира по мини-футболу
Чехия уже выбыла. Определены полуфиналисты чемпионата мира по мини-футболу
03.11.2023, 03:25
Футбол
Очередные 6:0 на Итоговом турнире WTA. Свентек в 9-й раз обыграла Гофф
Очередные 6:0 на Итоговом турнире WTA. Свентек в 9-й раз обыграла Гофф
02.11.2023, 01:46 1
Теннис
Линекер прокомментировал «передачу» ему Золотого мяча-1986
Линекер прокомментировал «передачу» ему Золотого мяча-1986
02.11.2023, 17:21 3
Футбол
Фьюри рассказал, кто будет новым королем супертяжелого веса
Фьюри рассказал, кто будет новым королем супертяжелого веса
02.11.2023, 14:29 2
Бокс
Мирча ЛУЧЕСКУ: «15 лет отдал футболу Украины. Я решил завершить карьеру»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «15 лет отдал футболу Украины. Я решил завершить карьеру»
03.11.2023, 19:22 44
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Луческу подал в отставку с поста тренера Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Луческу подал в отставку с поста тренера Динамо
03.11.2023, 19:15 140
Футбол
Челси и гнилое наследие Абрамовича
Челси и гнилое наследие Абрамовича
02.11.2023, 08:40 9
Футбол
Какой коэффициент на Месси? Назван фаворит на получение Золотого мяча 2024
Какой коэффициент на Месси? Назван фаворит на получение Золотого мяча 2024
03.11.2023, 06:15 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем