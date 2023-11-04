ФК Милан: «О зависимости Тонали мы узнали из прессы»
Клуб отрицает обвинение, что он знал о том, что игрок делает ставки на футбол
Журналист Крейг Хоуп в своем твиттере разместил заявление итальянского «Милана» в ответ на обвинения представителей английского «Ньюкасла» в том, что итальянцы знали по зависимости хавбека Сандро Тонали от игровых ставок.
Напомним, Тонали перешел в «Милан» летом за рекордные 70 миллионов для «Ньюкасла».
«Мы впервые узнали о зависимости Тонали из сообщений в СМИ, и мы знаем только то, что мы читаем. Больше мы ничего не знаем», – цитирует журналист ответ «Милана».
Сандро Тонали и ряд других игроков были уличены в том, что они делали ставки на матчи своей команды, что строго запрещено. За эту вину футболист получил десятимесячную дисквалификацию.
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