Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины ЛНЗ - Колос

В субботу, 4 ноября, состоится матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют ЛНЗ и «Колос».

Игра пройдет в Черкассах на стадионе «Черкассы-Арена». Начало – в 13:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч ЛНЗ – «Колос» в прямом эфире можно будет посмотреть в открытом доступе на ОТТ-платформах MEGOGO, Setanta Sports, Киевстар ТВ и других.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча ЛНЗ – «Колос».