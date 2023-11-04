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Украина. Премьер лига
04 ноября 2023, 00:06 | Обновлено 04 ноября 2023, 00:08
33
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины ЛНЗ - Колос

Поединок 13-го тура Украинской Премьер-лиги состоится в Черкассах

04 ноября 2023, 00:06 | Обновлено 04 ноября 2023, 00:08
33
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины ЛНЗ - Колос
УПЛ

В субботу, 4 ноября, состоится матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют ЛНЗ и «Колос».

Игра пройдет в Черкассах на стадионе «Черкассы-Арена». Начало – в 13:00 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч ЛНЗ – «Колос» в прямом эфире можно будет посмотреть в открытом доступе на ОТТ-платформах MEGOGO, Setanta Sports, Киевстар ТВ и других.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча ЛНЗ – «Колос».

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Источник Sport.ua
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