Украина. Премьер лига04 ноября 2023, 00:06 | Обновлено 04 ноября 2023, 00:08
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины ЛНЗ - Колос
Поединок 13-го тура Украинской Премьер-лиги состоится в Черкассах
04 ноября 2023, 00:06 | Обновлено 04 ноября 2023, 00:08
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В субботу, 4 ноября, состоится матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют ЛНЗ и «Колос».
Игра пройдет в Черкассах на стадионе «Черкассы-Арена». Начало – в 13:00 по киевскому времени.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Матч ЛНЗ – «Колос» в прямом эфире можно будет посмотреть в открытом доступе на ОТТ-платформах MEGOGO, Setanta Sports, Киевстар ТВ и других.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча ЛНЗ – «Колос».
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