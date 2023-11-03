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Англия
03 ноября 2023, 19:31 | Обновлено 03 ноября 2023, 19:33
1564
5

ВИДЕО. Мудрик – автор лучшего гола Челси в октябре

Украинец добился почетного признания

03 ноября 2023, 19:31 | Обновлено 03 ноября 2023, 19:33
1564
5
ВИДЕО. Мудрик – автор лучшего гола Челси в октябре
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Украинский полузащитник лондонского «Челси» Михаил Мудрик признан автором лучшего гола «синих» в октябре месяца.

Как сообщает пресс-служба «Челси», победителем стал гол Мудрика в лондонском дерби с «Арсеналом», который состоялся 21 октября.

Напомним, в игре с «канонирами» Мудрик отметился голом на 48-й минуте. После его результативного удара счет в матче стал 2:0 в пользу «Челси». Впрочем, «пенсионеры» до финального свистка свое преимущество растеряли. Игра завершилась вничью 2:2.

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Михаил Мудрик видео Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник ФК Челси
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avk2307
Перший гол і кращий. - Зірка. Михайло молодець
А скільки голів Челсі в жовтні забив?
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0
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OKs100
Это будет гол года в Челси и один из лучших в АПЛ.
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