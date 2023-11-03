ВИДЕО. Мудрик – автор лучшего гола Челси в октябре

Украинский полузащитник лондонского «Челси» Михаил Мудрик признан автором лучшего гола «синих» в октябре месяца.

Как сообщает пресс-служба «Челси», победителем стал гол Мудрика в лондонском дерби с «Арсеналом», который состоялся 21 октября.

Напомним, в игре с «канонирами» Мудрик отметился голом на 48-й минуте. После его результативного удара счет в матче стал 2:0 в пользу «Челси». Впрочем, «пенсионеры» до финального свистка свое преимущество растеряли. Игра завершилась вничью 2:2.