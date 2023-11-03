Невертон оформил первое результативное действие. Помог забить Динамо

В матче против Динамо бразильский вингер Шахтера Невертон оформил первое результативное действие в составе украинской команды.

18-летний игрок сделал результативную передачу на Александра Зубкова, который мощным ударом сделал счет 1:0. Для Зубкова это 10-й гол за команду.

Ранее Невертон провел за Шахтер 7 матчей и результативными действиями не отмечался. Бразилец перебрался в команду минувшим летом из Сан-Паулу.