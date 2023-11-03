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Украина. Премьер лига
03 ноября 2023, 18:20 | Обновлено 03 ноября 2023, 18:24
257
1

Невертон оформил первое результативное действие. Помог забить Динамо

Молодой игрок сделал первое результативное действие в Украине

03 ноября 2023, 18:20 | Обновлено 03 ноября 2023, 18:24
257
1
Невертон оформил первое результативное действие. Помог забить Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче против Динамо бразильский вингер Шахтера Невертон оформил первое результативное действие в составе украинской команды.

18-летний игрок сделал результативную передачу на Александра Зубкова, который мощным ударом сделал счет 1:0. Для Зубкова это 10-й гол за команду.

Ранее Невертон провел за Шахтер 7 матчей и результативными действиями не отмечался. Бразилец перебрался в команду минувшим летом из Сан-Паулу.

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Динамо - Шахтер Шахтер Донецк Невертон
Источник Sport.ua
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CheMP
18 лет... да я в его годы за гаражами курил,а тут...такой пас в таком дерби 
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