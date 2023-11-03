Украина. Премьер лига03 ноября 2023, 18:20 | Обновлено 03 ноября 2023, 18:24
257
1
Невертон оформил первое результативное действие. Помог забить Динамо
Молодой игрок сделал первое результативное действие в Украине
03 ноября 2023, 18:20 | Обновлено 03 ноября 2023, 18:24
257
1
В матче против Динамо бразильский вингер Шахтера Невертон оформил первое результативное действие в составе украинской команды.
18-летний игрок сделал результативную передачу на Александра Зубкова, который мощным ударом сделал счет 1:0. Для Зубкова это 10-й гол за команду.
Ранее Невертон провел за Шахтер 7 матчей и результативными действиями не отмечался. Бразилец перебрался в команду минувшим летом из Сан-Паулу.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 03 ноября 2023, 18:13 0
Однако у тренера есть и фавориты
Футбол | 03 ноября 2023, 12:46 6
Франциск назвал имя бразильца Пеле
Теннис | 03.11.2023, 05:25
Футбол | 02.11.2023, 22:29
Футбол | 03.11.2023, 03:22
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
18 лет... да я в его годы за гаражами курил,а тут...такой пас в таком дерби
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
01.11.2023, 22:36 32
02.11.2023, 08:40 9
02.11.2023, 13:10 10
02.11.2023, 15:38 4
02.11.2023, 19:15 14
02.11.2023, 01:46 1
02.11.2023, 06:36 23
01.11.2023, 16:57 8