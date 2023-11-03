ВИДЕО. Вингер Шахтера Зубков открыл счет в матче с Динамо

На 53-й минуте донецкий «Шахтер» вышел вперед в выездном матче 13-го тура УПЛ против «Динамо» Киев. Гол с передачи Невертона забил вингер сборной Украины Александр Зубков.

Для 27-летнего Зубкова это третий гол в 16 матчах за «Шахтер» в нынеышнем сезоне. Также на его счету 4 ассиста.

Для 18-летнего Невертона это первое результативное действие в составе «Шахтера».

ВИДЕО ГОЛА ЗУБКОВА