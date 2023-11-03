Украина. Премьер лига03 ноября 2023, 18:21 | Обновлено 03 ноября 2023, 18:22
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ВИДЕО. Вингер Шахтера Зубков открыл счет в матче с Динамо
Команда Марино Пушича вышла вперед
03 ноября 2023, 18:21 | Обновлено 03 ноября 2023, 18:22
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На 53-й минуте донецкий «Шахтер» вышел вперед в выездном матче 13-го тура УПЛ против «Динамо» Киев. Гол с передачи Невертона забил вингер сборной Украины Александр Зубков.
Для 27-летнего Зубкова это третий гол в 16 матчах за «Шахтер» в нынеышнем сезоне. Также на его счету 4 ассиста.
Для 18-летнего Невертона это первое результативное действие в составе «Шахтера».
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