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Украина. Премьер лига
03 ноября 2023, 18:21 | Обновлено 03 ноября 2023, 18:22
699
1

ВИДЕО. Вингер Шахтера Зубков открыл счет в матче с Динамо

Команда Марино Пушича вышла вперед

03 ноября 2023, 18:21 | Обновлено 03 ноября 2023, 18:22
699
1
ВИДЕО. Вингер Шахтера Зубков открыл счет в матче с Динамо
ФК Шахтер Донецк. Александр Зубков

На 53-й минуте донецкий «Шахтер» вышел вперед в выездном матче 13-го тура УПЛ против «Динамо» Киев. Гол с передачи Невертона забил вингер сборной Украины Александр Зубков.

Для 27-летнего Зубкова это третий гол в 16 матчах за «Шахтер» в нынеышнем сезоне. Также на его счету 4 ассиста.

Для 18-летнего Невертона это первое результативное действие в составе «Шахтера».

ВИДЕО ГОЛА ЗУБКОВА

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Александр Зубков Невертон Шахтер Донецк Динамо - Шахтер Украинская Премьер-лига видео
Источник Sport.ua
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