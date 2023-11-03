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  4. У Тухеля проблемы в Баварии. Не общается с игроками, критикует команду
Германия
03 ноября 2023, 18:13 |
392
0

У Тухеля проблемы в Баварии. Не общается с игроками, критикует команду

Однако у тренера есть и фавориты

03 ноября 2023, 18:13 |
392
0
У Тухеля проблемы в Баварии. Не общается с игроками, критикует команду
Getty Images/Global Images Ukraine

По информации немецких СМИ, у наставника «Баварии» Томаса Тухеля возникли проблемы с общением в команде. С некоторыми игроками тренер вообще не общается, а другие узнают о том, выйдут ли на поле, от одного из помощников.

При этом у Тухеля есть футболисты, с которыми он постоянно поддерживает контакт – среди них Лерой Сане и Гарри Кейн.

Кроме того, наставник не стесняется публично критиковать игроков, особенно полузащитников, а наиболее напряженные отношения сложились с Йозуа Киммихом.

Не помогают и некоторые результаты команды. На неделе «Бавария» проиграла в Кубке Германии сопернику из третьего дивизиона.

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Бавария Томас Тухель чемпионат Германии по футболу
Источник Sport1.de
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