У Тухеля проблемы в Баварии. Не общается с игроками, критикует команду

По информации немецких СМИ, у наставника «Баварии» Томаса Тухеля возникли проблемы с общением в команде. С некоторыми игроками тренер вообще не общается, а другие узнают о том, выйдут ли на поле, от одного из помощников.

При этом у Тухеля есть футболисты, с которыми он постоянно поддерживает контакт – среди них Лерой Сане и Гарри Кейн.

Кроме того, наставник не стесняется публично критиковать игроков, особенно полузащитников, а наиболее напряженные отношения сложились с Йозуа Киммихом.

Не помогают и некоторые результаты команды. На неделе «Бавария» проиграла в Кубке Германии сопернику из третьего дивизиона.