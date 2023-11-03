У Тухеля проблемы в Баварии. Не общается с игроками, критикует команду
Однако у тренера есть и фавориты
По информации немецких СМИ, у наставника «Баварии» Томаса Тухеля возникли проблемы с общением в команде. С некоторыми игроками тренер вообще не общается, а другие узнают о том, выйдут ли на поле, от одного из помощников.
При этом у Тухеля есть футболисты, с которыми он постоянно поддерживает контакт – среди них Лерой Сане и Гарри Кейн.
Кроме того, наставник не стесняется публично критиковать игроков, особенно полузащитников, а наиболее напряженные отношения сложились с Йозуа Киммихом.
Не помогают и некоторые результаты команды. На неделе «Бавария» проиграла в Кубке Германии сопернику из третьего дивизиона.
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