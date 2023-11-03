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  4. Милан нацелился на конкурента Зинченко по Арсеналу
Италия
03 ноября 2023, 18:40 |
697
0

Милан нацелился на конкурента Зинченко по Арсеналу

Якуб Кивиор может вернуться в Серию А

03 ноября 2023, 18:40 |
697
0
Милан нацелился на конкурента Зинченко по Арсеналу
Getty Images/Global Images Ukraine. Якуб Кивиор

Из-за череды травм «Милан» намерен укрепить линию обороны в январское трансферное окно. По информации итальянских СМИ, «россонери» нацелились на защитника «Арсенала» Якуба Кивиора.

Кивиор выступает на позициях центрального и левого защитника, поэтому является конкурентом по позиции для украинца Александра Зинченко, который играет в составе «Канониров» на левом фланге обороны.

Кивиор перешел в «Арсенал» из «Специи» в январе текущего года за 25 миллионов евро, однако закрепиться в основе команды Микеля Артеты не сумел. В нынешнем сезоне принял участие в 6 матчах за «Арсенал» во всех турнирах.

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Источник La Gazzetta dello Sport
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