Милан нацелился на конкурента Зинченко по Арсеналу

Из-за череды травм «Милан» намерен укрепить линию обороны в январское трансферное окно. По информации итальянских СМИ, «россонери» нацелились на защитника «Арсенала» Якуба Кивиора.

Кивиор выступает на позициях центрального и левого защитника, поэтому является конкурентом по позиции для украинца Александра Зинченко, который играет в составе «Канониров» на левом фланге обороны.

Кивиор перешел в «Арсенал» из «Специи» в январе текущего года за 25 миллионов евро, однако закрепиться в основе команды Микеля Артеты не сумел. В нынешнем сезоне принял участие в 6 матчах за «Арсенал» во всех турнирах.