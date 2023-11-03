Милан нацелился на конкурента Зинченко по Арсеналу
Якуб Кивиор может вернуться в Серию А
Из-за череды травм «Милан» намерен укрепить линию обороны в январское трансферное окно. По информации итальянских СМИ, «россонери» нацелились на защитника «Арсенала» Якуба Кивиора.
Кивиор выступает на позициях центрального и левого защитника, поэтому является конкурентом по позиции для украинца Александра Зинченко, который играет в составе «Канониров» на левом фланге обороны.
Кивиор перешел в «Арсенал» из «Специи» в январе текущего года за 25 миллионов евро, однако закрепиться в основе команды Микеля Артеты не сумел. В нынешнем сезоне принял участие в 6 матчах за «Арсенал» во всех турнирах.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Фрэнк Уоррен назвал новую дату боя
Издание FourFourTwo составило рейтинг топовых футболистов