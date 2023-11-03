Зинченко рассказал, чем больше всего гордится в жизни

Защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко рассказал, чем он больше всего годится в карьере футболиста.

- Каким моментом ты больше всего гордишься в жизни?

- Во-первых, возможность играть в АПЛ. Во-вторых, я даже не мог мечтать о победе в ней, – сказал Зинченко.

Отметим, что Александр Зинченко в составе «Манчестер Сити» четыре раза становился чемпионом Англии (сезоны 2017/18, 2018/19, 2020/21, 2021/22).