Англия03 ноября 2023, 18:10 | Обновлено 03 ноября 2023, 18:13
237
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Зинченко рассказал, чем больше всего гордится в жизни
Александр никогда и подумать не мог, что выиграет чемпионат Англии
03 ноября 2023, 18:10 | Обновлено 03 ноября 2023, 18:13
237
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Защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко рассказал, чем он больше всего годится в карьере футболиста.
- Каким моментом ты больше всего гордишься в жизни?
- Во-первых, возможность играть в АПЛ. Во-вторых, я даже не мог мечтать о победе в ней, – сказал Зинченко.
Отметим, что Александр Зинченко в составе «Манчестер Сити» четыре раза становился чемпионом Англии (сезоны 2017/18, 2018/19, 2020/21, 2021/22).
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