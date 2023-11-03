Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Зинченко рассказал, чем больше всего гордится в жизни
Англия
03 ноября 2023, 18:10 | Обновлено 03 ноября 2023, 18:13
237
0

Зинченко рассказал, чем больше всего гордится в жизни

Александр никогда и подумать не мог, что выиграет чемпионат Англии

03 ноября 2023, 18:10 | Обновлено 03 ноября 2023, 18:13
237
0
Зинченко рассказал, чем больше всего гордится в жизни
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко рассказал, чем он больше всего годится в карьере футболиста.

- Каким моментом ты больше всего гордишься в жизни?
- Во-первых, возможность играть в АПЛ. Во-вторых, я даже не мог мечтать о победе в ней, – сказал Зинченко.

Отметим, что Александр Зинченко в составе «Манчестер Сити» четыре раза становился чемпионом Англии (сезоны 2017/18, 2018/19, 2020/21, 2021/22).

По теме:
Милан нацелился на конкурента Зинченко по Арсеналу
Фулхэм – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Эрик ТЕН ХАГ: «У меня хороший состав»
Александр Зинченко Арсенал Лондон Манчестер Сити Английская Премьер-лига
Источник Setanta Sports Ukraine
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ШАЦКИХ: «Месси всю карьеру ходит пешком, но восемь Золотых мячей забрал»
Футбол | 03 ноября 2023, 13:07 1
ШАЦКИХ: «Месси всю карьеру ходит пешком, но восемь Золотых мячей забрал»
ШАЦКИХ: «Месси всю карьеру ходит пешком, но восемь Золотых мячей забрал»

Бывший форвард «Динамо» – о вручении Золотого мяча 2023 года Лионелю Месси

ВИДЕО. Вингер Шахтера Зубков открыл счет в матче с Динамо
Футбол | 03 ноября 2023, 18:21 0
ВИДЕО. Вингер Шахтера Зубков открыл счет в матче с Динамо
ВИДЕО. Вингер Шахтера Зубков открыл счет в матче с Динамо

Команда Марино Пушича вышла вперед

Чехия уже выбыла. Определены полуфиналисты чемпионата мира по мини-футболу
Футбол | 03.11.2023, 03:25
Чехия уже выбыла. Определены полуфиналисты чемпионата мира по мини-футболу
Чехия уже выбыла. Определены полуфиналисты чемпионата мира по мини-футболу
Иван ГЕЦКО: «Динамо в игре с Шахтером может выставить один-два автобуса»
Футбол | 03.11.2023, 14:25
Иван ГЕЦКО: «Динамо в игре с Шахтером может выставить один-два автобуса»
Иван ГЕЦКО: «Динамо в игре с Шахтером может выставить один-два автобуса»
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей (обновляется)
Теннис | 03.11.2023, 09:05
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей (обновляется)
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей (обновляется)
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Два гола Мудрика попали в список лучших голов Челси в октябре
ВИДЕО. Два гола Мудрика попали в список лучших голов Челси в октябре
02.11.2023, 15:38 4
Футбол
ВИДЕО. «Отдам призовые Палестине». Жабер расплакалась на Итоговом турнире
ВИДЕО. «Отдам призовые Палестине». Жабер расплакалась на Итоговом турнире
02.11.2023, 06:36 23
Теннис
Фьюри рассказал, кто будет новым королем супертяжелого веса
Фьюри рассказал, кто будет новым королем супертяжелого веса
02.11.2023, 14:29 2
Бокс
Линекер прокомментировал «передачу» ему Золотого мяча-1986
Линекер прокомментировал «передачу» ему Золотого мяча-1986
02.11.2023, 17:21 3
Футбол
Не Марадона, не Месси, Роналду вообще нет. Назван лучший игрок в истории ЧМ
Не Марадона, не Месси, Роналду вообще нет. Назван лучший игрок в истории ЧМ
02.11.2023, 22:29 40
Футбол
ФОТО. Пафосно! Марта Костюк вышла замуж. Свадьба прошла на Кипре
ФОТО. Пафосно! Марта Костюк вышла замуж. Свадьба прошла на Кипре
01.11.2023, 22:36 32
Теннис
РЕБРОВ: Опаздывал на игру и бросил свою машину. К счастью, я забил Арсеналу
РЕБРОВ: Опаздывал на игру и бросил свою машину. К счастью, я забил Арсеналу
02.11.2023, 06:05 2
Футбол
Очередные 6:0 на Итоговом турнире WTA. Свентек в 9-й раз обыграла Гофф
Очередные 6:0 на Итоговом турнире WTA. Свентек в 9-й раз обыграла Гофф
02.11.2023, 01:46 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем