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Украина. Премьер лига
03 ноября 2023, 17:43 | Обновлено 03 ноября 2023, 17:48
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0

Вышел Ракицкий. Защитник Шахтера получил травму в матче с Динамо

Травма основного защитника Азарова

03 ноября 2023, 17:43 | Обновлено 03 ноября 2023, 17:48
490
0
Вышел Ракицкий. Защитник Шахтера получил травму в матче с Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Иракли Азаров

В матче против Динамо на 34-й минуте встречи повреждение получил защитник Шахтера Иракли Азаров. Вместо него вышел Ярослав Ракицкий.

На левый фланг обороны вместо Азарова перейдет Николай Матвиенко, а Ракицкий будет играть в центре вместе с Бондарем.

21-летний Азаров в нынешнем сезоне провел 12 матчей. Отметим, что в следующей встрече команде Марино Пушича играть против Барселоны в Лиге чемпионов.

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Иракли Азаров Динамо - Шахтер Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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