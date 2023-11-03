Вышел Ракицкий. Защитник Шахтера получил травму в матче с Динамо

В матче против Динамо на 34-й минуте встречи повреждение получил защитник Шахтера Иракли Азаров. Вместо него вышел Ярослав Ракицкий.

На левый фланг обороны вместо Азарова перейдет Николай Матвиенко, а Ракицкий будет играть в центре вместе с Бондарем.

21-летний Азаров в нынешнем сезоне провел 12 матчей. Отметим, что в следующей встрече команде Марино Пушича играть против Барселоны в Лиге чемпионов.