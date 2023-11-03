Украина. Премьер лига03 ноября 2023, 17:43 | Обновлено 03 ноября 2023, 17:48
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Вышел Ракицкий. Защитник Шахтера получил травму в матче с Динамо
Травма основного защитника Азарова
03 ноября 2023, 17:43 | Обновлено 03 ноября 2023, 17:48
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В матче против Динамо на 34-й минуте встречи повреждение получил защитник Шахтера Иракли Азаров. Вместо него вышел Ярослав Ракицкий.
На левый фланг обороны вместо Азарова перейдет Николай Матвиенко, а Ракицкий будет играть в центре вместе с Бондарем.
21-летний Азаров в нынешнем сезоне провел 12 матчей. Отметим, что в следующей встрече команде Марино Пушича играть против Барселоны в Лиге чемпионов.
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