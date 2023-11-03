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  4. Александр АЛИЕВ: «Милевский на связи, позвоните ему»
Украина. Премьер лига
03 ноября 2023, 17:15 |
846
0

Александр АЛИЕВ: «Милевский на связи, позвоните ему»

Экс-игрок «Динамо» Киев – о своем бывшем партнере по команде

03 ноября 2023, 17:15 |
846
0
Александр АЛИЕВ: «Милевский на связи, позвоните ему»
Профутбол. Александр Алиев

Бывший полузащитник «Динамо» Киев Александр Алиев ответил на вопрос о том, в каком состоянии находится его друг и бывший партнер по команде Артем Милевский:

«Он на связи, вы можете набрать – он вам ответит. Позвоните ему, спросите, как он», – сказал Алиев.

Напомним, еще с конца сентября Милевский находился в клинике, где проходил лечение от алкогольной зависимости. Сам Алиев ранее сообщало о том, что Милевский находился в коме.

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Александр Алиев Артем Милевский
Источник Трибуна
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