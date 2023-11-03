Александр АЛИЕВ: «Милевский на связи, позвоните ему»

Бывший полузащитник «Динамо» Киев Александр Алиев ответил на вопрос о том, в каком состоянии находится его друг и бывший партнер по команде Артем Милевский:

«Он на связи, вы можете набрать – он вам ответит. Позвоните ему, спросите, как он», – сказал Алиев.

Напомним, еще с конца сентября Милевский находился в клинике, где проходил лечение от алкогольной зависимости. Сам Алиев ранее сообщало о том, что Милевский находился в коме.