ФОТО. Динамо и Шахтер почтили память Франкова перед стартом матча УПЛ
3 ноября проходит Украинское Классическое в Киеве
3 ноября проходит матч 13-го тура УПЛ между командами «Динамо» Киев и «Шахтер» Донецк.
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Поединок проходит на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве. Время начала встречи – 17:00 по Киеву.
Встреча началась с минуты молчания в память о погибших воинах, которые защищали Украину от российских оккупантов.
После капитаны команд Владимир Бражко и Тарас Степаненко взяли футболки своих команд с фамилией Франков с номером 53.
Таким образом «бело-синие» и «горняки» почтили память известному футбольному журналисту Артему Франкову, главному редактору журнала «Футбол», который умер 30 октября в возрасте 53 лет.
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