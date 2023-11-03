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Украина. Премьер лига
03 ноября 2023, 17:13 | Обновлено 03 ноября 2023, 17:54
956
2

ФОТО. Динамо и Шахтер почтили память Франкова перед стартом матча УПЛ

3 ноября проходит Украинское Классическое в Киеве

03 ноября 2023, 17:13 | Обновлено 03 ноября 2023, 17:54
956
2
ФОТО. Динамо и Шахтер почтили память Франкова перед стартом матча УПЛ

3 ноября проходит матч 13-го тура УПЛ между командами «Динамо» Киев и «Шахтер» Донецк.

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Поединок проходит на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве. Время начала встречи – 17:00 по Киеву.

Встреча началась с минуты молчания в память о погибших воинах, которые защищали Украину от российских оккупантов.

После капитаны команд Владимир Бражко и Тарас Степаненко взяли футболки своих команд с фамилией Франков с номером 53.

Таким образом «бело-синие» и «горняки» почтили память известному футбольному журналисту Артему Франкову, главному редактору журнала «Футбол», который умер 30 октября в возрасте 53 лет.

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фото Артем Франков Динамо Киев Шахтер Донецк Динамо - Шахтер Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу минута молчания Владимир Бражко Тарас Степаненко
Источник Sport.ua
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BATI-GOOOOOL
Царство небесное ! Светлая память ! Артем жил футболом !!!
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CheMP
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