Шахтер против Полесья. Утверждены даты и время матчей 15 тура УПЛ
Дата матча «Колос» – «Заря» будет определена дополнительно
Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 15-го тура УПЛ сезона-2023/2024.
В рамках этого тура «Шахтер» сыграет против «Полесья». Поединок состоится в пятницу, 24 ноября, начало – в 19:00.
15 тур
24 ноября (пятница)
19:00. «Шахтер» – «Полесье«
25 ноября (суббота)
13:00. «Минай» – «Кривбасс«
15:00. «Верес» – «Металлист 1925»
17:00. «Ворскла» – «ЛНЗ»
26 ноября (воскресенье)
15:00. «Александрия» – «Оболонь»
17:00. «Динамо» – «Рух»
27 ноября (понедельник)
17:00. «Днепр-1 – «Черноморец»
Дата матча «Колос» – «Заря» будет определена дополнительно.
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