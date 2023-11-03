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Украина. Премьер лига
03 ноября 2023, 17:12 |
309
0

Шахтер против Полесья. Утверждены даты и время матчей 15 тура УПЛ

Дата матча «Колос» – «Заря» будет определена дополнительно

03 ноября 2023, 17:12 |
309
0
Шахтер против Полесья. Утверждены даты и время матчей 15 тура УПЛ
ФК Шахтер Донецк

Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 15-го тура УПЛ сезона-2023/2024.

В рамках этого тура «Шахтер» сыграет против «Полесья». Поединок состоится в пятницу, 24 ноября, начало – в 19:00.

15 тур

24 ноября (пятница)

19:00. «Шахтер» – «Полесье«

25 ноября (суббота)

13:00. «Минай» – «Кривбасс«
15:00. «Верес» – «Металлист 1925»
17:00. «Ворскла» – «ЛНЗ»

26 ноября (воскресенье)

15:00. «Александрия» – «Оболонь»
17:00. «Динамо» – «Рух»

27 ноября (понедельник)

17:00. «Днепр-1 – «Черноморец»

Дата матча «Колос» – «Заря» будет определена дополнительно.

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Источник УПЛ
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