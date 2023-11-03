Топового английского рефери отправили судить в Чемпионшип

Известный английский рефери Энтони Тейлор временно отправлен работать во второй по силе дивизион чемпионата Англии, Чемпионшип. Об этом сообщают английские СМИ.

В прошлую субботу, 28 октября Тейлор неудачно отработал на матче АПЛ между «Ньюкаслом» и «Вулверхэмптоном» (ничья 2:2). Он подвергся резкой критике со стороны главного тренера «Вулверхэмптона» Гэри О’Нила.

В ближайшие выходные Энтони Тейлор будет работать на матче Чемпионшипа между «Престон Норт Энд» и «Ковентри», который состоится в субботу, 4 ноября (начало – в 17:00 по Киеву).