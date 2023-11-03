Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Топового английского рефери отправили судить в Чемпионшип
Англия
03 ноября 2023, 17:02 |
705
1

Топового английского рефери отправили судить в Чемпионшип

Энтони Тейлор неудачно отработал матч «Ньюкасл» – «Вулверхэмптон»

03 ноября 2023, 17:02 |
705
1
Топового английского рефери отправили судить в Чемпионшип
ФИФА. Энтони Тейлор

Известный английский рефери Энтони Тейлор временно отправлен работать во второй по силе дивизион чемпионата Англии, Чемпионшип. Об этом сообщают английские СМИ.

В прошлую субботу, 28 октября Тейлор неудачно отработал на матче АПЛ между «Ньюкаслом» и «Вулверхэмптоном» (ничья 2:2). Он подвергся резкой критике со стороны главного тренера «Вулверхэмптона» Гэри О’Нила.

В ближайшие выходные Энтони Тейлор будет работать на матче Чемпионшипа между «Престон Норт Энд» и «Ковентри», который состоится в субботу, 4 ноября (начало – в 17:00 по Киеву).

По теме:
Зинченко рассказал, чем больше всего гордится в жизни
Фулхэм – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Эрик ТЕН ХАГ: «У меня хороший состав»
Энтони Тейлор Английская Премьер-лига Чемпионшип судейство
Источник Daily Mail
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Владимир МАЗЯР: «Никогда не буду жалеть таких людей, как Милевский»
Футбол | 03 ноября 2023, 10:16 4
Владимир МАЗЯР: «Никогда не буду жалеть таких людей, как Милевский»
Владимир МАЗЯР: «Никогда не буду жалеть таких людей, как Милевский»

Известный тренер – о ситуации с Артемом Милевским

ФОТО. Олимпийская чемпионка сообщила о своей беременности
Теннис | 03 ноября 2023, 16:33 5
ФОТО. Олимпийская чемпионка сообщила о своей беременности
ФОТО. Олимпийская чемпионка сообщила о своей беременности

Белинда Бенчич объявила, что ждет ребенка от своего тренера по физподготовке

Коул Палмер – лучший игрок Челси в этом сезоне. На каком месте Мудрик?
Футбол | 03.11.2023, 03:22
Коул Палмер – лучший игрок Челси в этом сезоне. На каком месте Мудрик?
Коул Палмер – лучший игрок Челси в этом сезоне. На каком месте Мудрик?
Чехия уже выбыла. Определены полуфиналисты чемпионата мира по мини-футболу
Футбол | 03.11.2023, 03:25
Чехия уже выбыла. Определены полуфиналисты чемпионата мира по мини-футболу
Чехия уже выбыла. Определены полуфиналисты чемпионата мира по мини-футболу
У Тухеля проблемы в Баварии. Не общается с игроками, критикует команду
Футбол | 03.11.2023, 18:13
У Тухеля проблемы в Баварии. Не общается с игроками, критикует команду
У Тухеля проблемы в Баварии. Не общается с игроками, критикует команду
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
samird
Він постійно чудить. В цьому дійсно топ.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Феноменальный Штогрин. Черноморец разгромил Зарю в Кубке Украины
Феноменальный Штогрин. Черноморец разгромил Зарю в Кубке Украины
01.11.2023, 16:57 8
Футбол
ВИДЕО. Два гола Мудрика попали в список лучших голов Челси в октябре
ВИДЕО. Два гола Мудрика попали в список лучших голов Челси в октябре
02.11.2023, 15:38 4
Футбол
Джокович чуть не проиграл. Определены пары 1/4 финала на Мастерсе в Париже
Джокович чуть не проиграл. Определены пары 1/4 финала на Мастерсе в Париже
03.11.2023, 05:25 3
Теннис
Владимир ШАРАН: «Однажды не отдал пас Лужному, думал – мне капец»
Владимир ШАРАН: «Однажды не отдал пас Лужному, думал – мне капец»
02.11.2023, 11:59
Футбол
Сан-Роке – Жирона – 1:2. Гениальный ассист Довбика. Видео голов и обзор
Сан-Роке – Жирона – 1:2. Гениальный ассист Довбика. Видео голов и обзор
01.11.2023, 18:02 4
Футбол
РЕБРОВ: Опаздывал на игру и бросил свою машину. К счастью, я забил Арсеналу
РЕБРОВ: Опаздывал на игру и бросил свою машину. К счастью, я забил Арсеналу
02.11.2023, 06:05 2
Футбол
ВИДЕО. «Отдам призовые Палестине». Жабер расплакалась на Итоговом турнире
ВИДЕО. «Отдам призовые Палестине». Жабер расплакалась на Итоговом турнире
02.11.2023, 06:36 23
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем