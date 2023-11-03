У Буяльского проблемы. Стало известно, почему он пропустит матч с Шахтером

Перед стартом матча Динамо - Шахтер стало известно, что лидер команды Виталий Буяльский не попал в заявку на игру.

Сообщается, что полузащитник не тренировался последние несколько дней из-за повреждения голеностопа. Однако повреждение не считается серьезным.

Кроме того, повреждение у хавбека Владислава Кабаева.

Что касается полузащитника Александра Андриевского, то у него коронавирус, поэтому пока он находится в изоляции.