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  4. У Буяльского проблемы. Стало известно, почему он пропустит матч с Шахтером
Украина. Премьер лига
03 ноября 2023, 16:52 |
463
0

У Буяльского проблемы. Стало известно, почему он пропустит матч с Шахтером

Нет и Кабаева с Андриевским

03 ноября 2023, 16:52 |
463
0
У Буяльского проблемы. Стало известно, почему он пропустит матч с Шахтером
ФК Динамо Киев. Виталия Буяльский

Перед стартом матча Динамо - Шахтер стало известно, что лидер команды Виталий Буяльский не попал в заявку на игру.

Сообщается, что полузащитник не тренировался последние несколько дней из-за повреждения голеностопа. Однако повреждение не считается серьезным.

Кроме того, повреждение у хавбека Владислава Кабаева.

Что касается полузащитника Александра Андриевского, то у него коронавирус, поэтому пока он находится в изоляции.

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Динамо Киев Динамо - Шахтер Владислав Кабаев Александр Андриевский Виталий Буяльский
Источник FootballHub
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