Украина. Премьер лига03 ноября 2023, 16:52 |
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У Буяльского проблемы. Стало известно, почему он пропустит матч с Шахтером
Нет и Кабаева с Андриевским
03 ноября 2023, 16:52 |
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Перед стартом матча Динамо - Шахтер стало известно, что лидер команды Виталий Буяльский не попал в заявку на игру.
Сообщается, что полузащитник не тренировался последние несколько дней из-за повреждения голеностопа. Однако повреждение не считается серьезным.
Кроме того, повреждение у хавбека Владислава Кабаева.
Что касается полузащитника Александра Андриевского, то у него коронавирус, поэтому пока он находится в изоляции.
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