Впервые за 8 месяцев. Супряга попал в заявку Динамо на игру с Шахтером

Украинский нападающий киевского «Динамо» Владислав Супряга попал в заявку команды на матч 13-го тура УПЛ против «Шахтера».

Это произошло впервые с 18 марта 2023 года. Тогда Владислав просидел весь матч против луганской «Зари» (0:1) на скамейке запасных. После этого форвард не попадал ни в состав, ни в заявку на официальные и товарищеские матчи.

Последний свой официальный матч за «Динамо» 23-летний страйкер сыграл еще 20 октября 2021 года. Тогда киевляне в поединке группового этапа Лиги чемпионов уступили «Барселоне» на «Камп Ноу» (0:1).

Недавно в сети появилось видео, на котором видно, что Владислав Супряга набрал отличную физическую форму под руководством бывшего личного фитнес-тренера Владимира Зеленского.