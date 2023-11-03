Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. На матч с Шахтером капитаном Динамо стал 21-летний Бражко
Украина. Премьер лига
03 ноября 2023, 16:16 |
942
1

На матч с Шахтером капитаном Динамо стал 21-летний Бражко

Это только 14-й матч украинца в составе киевлян

03 ноября 2023, 16:16 |
942
1
На матч с Шахтером капитаном Динамо стал 21-летний Бражко
ФК Динамо Киев. Владимир Бражко

Капитаном киевского «Динамо» на принципиальный матч 13-го тура УПЛ против донецкого «Шахтера» стал 21-летний воспитанник клуба Владимир Бражко.

«Украинское классическое» станет для полузащитника лишь 14-м матчем в футболке киевлян. До этого он никогда не примерял на себя роль капитана «Динамо», но знаком с этой ролью по выступлениям за молодежку сборной Украины.

Капитанская повязка досталась Владимиру в следствие ряда обстоятельств. Многолетний капитан клуба Сергей Сидорчук покинул команду в конце августа, лидер Андрей Ярмоленко получил тяжелую травму еще задолго до матча, а об отсутствии в заявке Виталия Буяльского стало известно лишь непосредственно перед публикацией стартовых составов команд.

По теме:
ФОТО. Динамо и Шахтер почтили память Франкова перед стартом матча УПЛ
Шахтер против Полесья. Утверждены даты и время матчей 15 тура УПЛ
Динамо Киев – Шахтер Донецк. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Владимир Бражко Виталий Буяльский Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Динамо - Шахтер Андрей Ярмоленко
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Йожеф САБО: «Не вижу, за счет чего Динамо сможет обыграть Шахтер»
Футбол | 03 ноября 2023, 09:49 9
Йожеф САБО: «Не вижу, за счет чего Динамо сможет обыграть Шахтер»
Йожеф САБО: «Не вижу, за счет чего Динамо сможет обыграть Шахтер»

Известный эксперт поделился ожиданиями от центрального матча 13-го тура УПЛ

Чехия уже выбыла. Определены полуфиналисты чемпионата мира по мини-футболу
Футбол | 03 ноября 2023, 03:25 0
Чехия уже выбыла. Определены полуфиналисты чемпионата мира по мини-футболу
Чехия уже выбыла. Определены полуфиналисты чемпионата мира по мини-футболу

В полуфиналах сыграют: Румыния – Венгрия, Казахстан – Азербайджан

Впервые за 8 месяцев. Супряга попал в заявку Динамо на игру с Шахтером
Футбол | 03.11.2023, 16:38
Впервые за 8 месяцев. Супряга попал в заявку Динамо на игру с Шахтером
Впервые за 8 месяцев. Супряга попал в заявку Динамо на игру с Шахтером
Первый шанс для Пушича, последний – для Луческу?
Футбол | 03.11.2023, 14:25
Первый шанс для Пушича, последний – для Луческу?
Первый шанс для Пушича, последний – для Луческу?
Линекер прокомментировал «передачу» ему Золотого мяча-1986
Футбол | 02.11.2023, 17:21
Линекер прокомментировал «передачу» ему Золотого мяча-1986
Линекер прокомментировал «передачу» ему Золотого мяча-1986
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Це джокер ,значить буде  перемога
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Владимир ШАРАН: «Однажды не отдал пас Лужному, думал – мне капец»
Владимир ШАРАН: «Однажды не отдал пас Лужному, думал – мне капец»
02.11.2023, 11:59
Футбол
Челси и гнилое наследие Абрамовича
Челси и гнилое наследие Абрамовича
02.11.2023, 08:40 9
Футбол
Очередные 6:0 на Итоговом турнире WTA. Свентек в 9-й раз обыграла Гофф
Очередные 6:0 на Итоговом турнире WTA. Свентек в 9-й раз обыграла Гофф
02.11.2023, 01:46 1
Теннис
Сан-Роке – Жирона – 1:2. Гениальный ассист Довбика. Видео голов и обзор
Сан-Роке – Жирона – 1:2. Гениальный ассист Довбика. Видео голов и обзор
01.11.2023, 18:02 4
Футбол
Усик рассказал, кто станет следующим соперником Ломаченко
Усик рассказал, кто станет следующим соперником Ломаченко
02.11.2023, 10:19 4
Бокс
Феноменальный Штогрин. Черноморец разгромил Зарю в Кубке Украины
Феноменальный Штогрин. Черноморец разгромил Зарю в Кубке Украины
01.11.2023, 16:57 8
Футбол
РЕБРОВ: Опаздывал на игру и бросил свою машину. К счастью, я забил Арсеналу
РЕБРОВ: Опаздывал на игру и бросил свою машину. К счастью, я забил Арсеналу
02.11.2023, 06:05 2
Футбол
ВИДЕО. Два гола Мудрика попали в список лучших голов Челси в октябре
ВИДЕО. Два гола Мудрика попали в список лучших голов Челси в октябре
02.11.2023, 15:38 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем