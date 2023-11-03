На матч с Шахтером капитаном Динамо стал 21-летний Бражко

Капитаном киевского «Динамо» на принципиальный матч 13-го тура УПЛ против донецкого «Шахтера» стал 21-летний воспитанник клуба Владимир Бражко.

«Украинское классическое» станет для полузащитника лишь 14-м матчем в футболке киевлян. До этого он никогда не примерял на себя роль капитана «Динамо», но знаком с этой ролью по выступлениям за молодежку сборной Украины.

Капитанская повязка досталась Владимиру в следствие ряда обстоятельств. Многолетний капитан клуба Сергей Сидорчук покинул команду в конце августа, лидер Андрей Ярмоленко получил тяжелую травму еще задолго до матча, а об отсутствии в заявке Виталия Буяльского стало известно лишь непосредственно перед публикацией стартовых составов команд.