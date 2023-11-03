Маурисио ПОЧЕТТИНО: «У меня не было предложения вернуться в Тоттенхэм»
Главный тренер «Челси» рассказал, была ли у него возможность снова возглавить «шпор»
Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино рассказал, была ли у него возможность снова возглавить «Тоттенхэм»:
«Я не получал предложение вернуться в «Тоттенхэм» в течение последнего года, это никогда не обсуждалось. После того, как мы закончили наши отношения с «ПСЖ», я хотел побыть вне футбола 1 год. После этого с нами связался «Челси» и мы решили возглавить клуб».
Маурисио Почеттино тренировал «Тоттенхэм» с 2014 по 2019 годы и считается одним из лучших тренеров в новейшей истории клуба. Именно под его руководством «шпоры» дошли до финала Лиги чемпионов и занимали 2-е место в АПЛ.
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