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  4. Манчестер Юнайтед интересуется Винисиусом
Англия
03 ноября 2023, 15:23 |
165
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Манчестер Юнайтед интересуется Винисиусом

Нападающему «Реала» предложат астрономическую зарплату

03 ноября 2023, 15:23 |
165
1
Манчестер Юнайтед интересуется Винисиусом
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Английский «Манчестер Юнайтед» интересуется бразильским нападающим мадридского «Реала» Винисиусом Жуниором, сообщает испанское издание Fichajes.

«Красные дьяволы» готовы предложить 23-летней мировой звезде зарплату размером более 20 миллионов евро в сезон. Но недавно Винисиус подписал новый контракт с «Реалом» до 2027 года, поэтому трансфер маловероятен.

В этом сезоне Винисиус Жуниор провел 10 матчей за «Реал», отметившись 3 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бразильца в 150 миллионов евро, но сумма отступных в его новом контракте больше – 1 миллиард евро.

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Винисиус Жуниор Реал Мадрид Манчестер Юнайтед трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Источник Fichajes.net
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