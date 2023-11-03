Манчестер Юнайтед интересуется Винисиусом

Английский «Манчестер Юнайтед» интересуется бразильским нападающим мадридского «Реала» Винисиусом Жуниором, сообщает испанское издание Fichajes.

«Красные дьяволы» готовы предложить 23-летней мировой звезде зарплату размером более 20 миллионов евро в сезон. Но недавно Винисиус подписал новый контракт с «Реалом» до 2027 года, поэтому трансфер маловероятен.

В этом сезоне Винисиус Жуниор провел 10 матчей за «Реал», отметившись 3 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бразильца в 150 миллионов евро, но сумма отступных в его новом контракте больше – 1 миллиард евро.