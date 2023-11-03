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Англия
03 ноября 2023, 15:01 |
144
0

ОФИЦИАЛЬНО. Партнер Миколенко подписал новый контракт с Эвертоном

Новое соглашение Абдулайе Дукуре будет действовать до 2025 года

03 ноября 2023, 15:01 |
144
0
ОФИЦИАЛЬНО. Партнер Миколенко подписал новый контракт с Эвертоном
ФК Эвертон. Абдулайе Дукуре

Малийский полузащитник английского «Эвертона» Абдулайе Дукуре подписал новый контракт с мерсисайдской командой, сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение 30-летнего футболиста будет действовать до завершения сезона 2024/25. Также в нем предусмотрена опция пролонгации еще на 1 год.

«Я люблю «Эвертон», поэтому я очень счастлив, что смогу дольше оставаться здесь. Для меня это было очень легким решением. Это много значит для меня. Я всегда борюсь за клуб и всегда хотел остаться в нем», – так прокомментировал подписание нового контракта сам Абдулайе Дукуре.

В этом сезоне малиец провел 13 матчей за клуб из Ливерпуля, отметившись в них 3 забитыми мячами и 1 голевой передачей. В прошлой кампании именно его гол в последнем туре принес команде победу над «Борнмутом» (1:0) и помог сохранить прописку в АПЛ.

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Абдулайе Дукуре Эвертон продление контракта Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник ФК Эвертон
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