Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Юрген КЛОПП: «Салах никогда не говорил мне, что хочет уйти»
Англия
03 ноября 2023, 14:15 |
225
0

Юрген КЛОПП: «Салах никогда не говорил мне, что хочет уйти»

Главный тренер «Ливерпуля» опроверг слухи об уходе египтянина

03 ноября 2023, 14:15 |
225
0
Юрген КЛОПП: «Салах никогда не говорил мне, что хочет уйти»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп опроверг слухи об уходе египетского нападающего Мохамеда Салаха:

«Он никогда не подходил ко мне и не говорил, что хочет уйти. Я ни секунды не думал об этом. Я ничего не знаю о предложениях, но это и не важно. Мохаммед здесь. Вы можете видеть, что он здесь, ему очень нравится команда. Ничто больше не является важным».

Напомним, летом 2023 саудовские клубы хотели приобрести Мохамеда и предлагали за него более 150 миллионов фунтов.

В этом сезоне 31-летний Мохамед Салах является одним из лучших игроков АПЛ. На счету египтянина 10 матчей в чемпионате, в которых он отметился 8 забитыми мячами и 4 голевыми передачами.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Партнер Миколенко подписал новый контракт с Эвертоном
МЮ в этом сезоне на Олд Траффорд проиграл 5 матчей – больше, чем в прошлом
Луис Диас вернулся к тренировкам Ливерпуля
Мохамед Салах Юрген Клопп Ливерпуль Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Источник Фабрицио Романо
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Клуб-финалист Лиги чемпионов заинтересовался Артемом Довбиком
Футбол | 03 ноября 2023, 13:09 2
Клуб-финалист Лиги чемпионов заинтересовался Артемом Довбиком
Клуб-финалист Лиги чемпионов заинтересовался Артемом Довбиком

Нападающий «Жироны» может перейти в «Интер»

Не Марадона, не Месси, Роналду вообще нет. Назван лучший игрок в истории ЧМ
Футбол | 02 ноября 2023, 22:29 38
Не Марадона, не Месси, Роналду вообще нет. Назван лучший игрок в истории ЧМ
Не Марадона, не Месси, Роналду вообще нет. Назван лучший игрок в истории ЧМ

Издание FourFourTwo составило рейтинг топовых футболистов

Джокович чуть не проиграл. Определены пары 1/4 финала на Мастерсе в Париже
Теннис | 03.11.2023, 05:25
Джокович чуть не проиграл. Определены пары 1/4 финала на Мастерсе в Париже
Джокович чуть не проиграл. Определены пары 1/4 финала на Мастерсе в Париже
Не Марадона и не Месси. Папа римский удивил при выборе лучшего футболиста
Футбол | 03.11.2023, 12:46
Не Марадона и не Месси. Папа римский удивил при выборе лучшего футболиста
Не Марадона и не Месси. Папа римский удивил при выборе лучшего футболиста
Владимир МАЗЯР: «Никогда не буду жалеть таких людей, как Милевский»
Футбол | 03.11.2023, 10:16
Владимир МАЗЯР: «Никогда не буду жалеть таких людей, как Милевский»
Владимир МАЗЯР: «Никогда не буду жалеть таких людей, как Милевский»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тедди Атлас назвал справедливый счет в бою Фьюри – Нганну
Тедди Атлас назвал справедливый счет в бою Фьюри – Нганну
01.11.2023, 13:06
Бокс
Известны все полуфиналисты Кубка Украины
Известны все полуфиналисты Кубка Украины
02.11.2023, 19:15 14
Футбол
Фьюри рассказал, кто будет новым королем супертяжелого веса
Фьюри рассказал, кто будет новым королем супертяжелого веса
02.11.2023, 14:29 2
Бокс
ВИДЕО. Кубок Испании. Жирона вырвала победу благодаря ассисту Довбика
ВИДЕО. Кубок Испании. Жирона вырвала победу благодаря ассисту Довбика
01.11.2023, 15:21 13
Футбол
Челси готов продать Мудрика, сухой матч Трубина, назван хозяин ЧМ-2034
Челси готов продать Мудрика, сухой матч Трубина, назван хозяин ЧМ-2034
01.11.2023, 08:50 2
Футбол
ФОТО. Пафосно! Марта Костюк вышла замуж. Свадьба прошла на Кипре
ФОТО. Пафосно! Марта Костюк вышла замуж. Свадьба прошла на Кипре
01.11.2023, 22:36 32
Теннис
Нужны доказательства. Команда Усика требует у Фьюри документы о травме
Нужны доказательства. Команда Усика требует у Фьюри документы о травме
01.11.2023, 09:35 5
Бокс
РЕБРОВ: Опаздывал на игру и бросил свою машину. К счастью, я забил Арсеналу
РЕБРОВ: Опаздывал на игру и бросил свою машину. К счастью, я забил Арсеналу
02.11.2023, 06:05 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем