Юрген КЛОПП: «Салах никогда не говорил мне, что хочет уйти»
Главный тренер «Ливерпуля» опроверг слухи об уходе египтянина
Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп опроверг слухи об уходе египетского нападающего Мохамеда Салаха:
«Он никогда не подходил ко мне и не говорил, что хочет уйти. Я ни секунды не думал об этом. Я ничего не знаю о предложениях, но это и не важно. Мохаммед здесь. Вы можете видеть, что он здесь, ему очень нравится команда. Ничто больше не является важным».
Напомним, летом 2023 саудовские клубы хотели приобрести Мохамеда и предлагали за него более 150 миллионов фунтов.
В этом сезоне 31-летний Мохамед Салах является одним из лучших игроков АПЛ. На счету египтянина 10 матчей в чемпионате, в которых он отметился 8 забитыми мячами и 4 голевыми передачами.
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