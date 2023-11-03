Юрген КЛОПП: «Салах никогда не говорил мне, что хочет уйти»

Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп опроверг слухи об уходе египетского нападающего Мохамеда Салаха:

«Он никогда не подходил ко мне и не говорил, что хочет уйти. Я ни секунды не думал об этом. Я ничего не знаю о предложениях, но это и не важно. Мохаммед здесь. Вы можете видеть, что он здесь, ему очень нравится команда. Ничто больше не является важным».

Напомним, летом 2023 саудовские клубы хотели приобрести Мохамеда и предлагали за него более 150 миллионов фунтов.

В этом сезоне 31-летний Мохамед Салах является одним из лучших игроков АПЛ. На счету египтянина 10 матчей в чемпионате, в которых он отметился 8 забитыми мячами и 4 голевыми передачами.