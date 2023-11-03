Луис Диас вернулся к тренировкам Ливерпуля

Колумбийский нападающий английского «Ливерпуля» Луис Диас вернулся к тренировкам с клубом, об этом сообщает главный тренер команды Юрген Клопп.

«Луис Диас снова тренируется. Мы должны посмотреть, как он себя чувствует, от этого будем отталкиваться. Хорошо все, что дает нам хотя бы маленькую надежду. Мы ждем хороших новостей. Все зависит от него, если он захочет, то будет доступен для матчей».

Напомним, в конце октября родителей Луиса похитили в Колумбии, из-за чего нападающий пропустил матч с «Ноттингем Форест». Мать игрока сумели освободить почти сразу, по поводу отца новостей до сих пор нет.