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Кубок Украины
03 ноября 2023, 12:46 | Обновлено 03 ноября 2023, 12:56
440
0

В полуфинал Кубка Украины прошли три старожила и один новичок

«Шахтер» сыграет на этой стадии 24-й раз, «Полесье» - 1-й

03 ноября 2023, 12:46 | Обновлено 03 ноября 2023, 12:56
440
0
В полуфинал Кубка Украины прошли три старожила и один новичок
ФК Полесье

В полуфинал Кубка Украины-2023/24 прошли три старожила и один новичок. «Шахтер» сыграет на этой стадии 24-й раз, «Черноморец» - 8-й, «Ворскла» – 3-й, а «Полесье» – 1-й, став 30-й командой в истории, сумевшей достигнуть этого рубежа. Стоит отметить, что дончане ранее проходили в финал 19 раз, одесситы – 3, а полтавчане – 2.

К слову, четвертьфиналы увенчались двумя юбилеями. «Черноморец», разгромивший «Зарю» – 4:1, стал автором 40-й крупной победы на этой стадии Кубка. В свою очередь «Шахтер», взяв верх над «Викторией» со счетом 3:0, отпраздновал 10-ю крупную викторию в 1/4-й, в том числе 5-ю в гостях, повторив рекордный показатель «Динамо».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Шахтер в полуфиналах Кубка Украины (+19/-4) - 35 игр: +22=8-5, 57-26

Сезон

Соперник

Счет

+/-

Тренер «Шахтера»

1992

Металлист

0:1 (д)

1:1 (г)

-

Валерий ЯРЕМЧЕНКО

1994/95

Черноморец

1:0 (д)

1:2 (г)

+

Владимир САЛЬКОВ

1995/96

Нива В

0:0, п. 0:3 (г)

-

Валерий РУДАКОВ

1996/97

ЦСКА

2:1 (д)

3:0 (г)

+

Валерий ЯРЕМЧЕНКО

1998/99

Карпаты

0:1 (г)

2:1 (д)

-

Анатолий БЫШОВЕЦ

2000/01

Металлург М

2:1 (г)

+

Виктор ПРОКОПЕНКО

2001/02

Днепр

1:2 (г)

2:0 (д)

+

Невио СКАЛА

2002/03

Днепр

0:0 (г)

3:1 (д)

+

Валерий ЯРЕМЧЕНКО

2003/04

Черноморец

1:0 (г)

1:0 (д)

+

Бернд ШУСТЕР

2004/05

Днепр

2:1 (д)

0:0 (г)

+

Мирча ЛУЧЕСКУ

2006/07

Таврия

0:0 (д)

2:2 (г)

+

Мирча ЛУЧЕСКУ

2007/08

Черноморец

2:1 (г)

3:0 (д)

+

Мирча ЛУЧЕСКУ

2008/09

Динамо

1:0 (д)

+

Мирча ЛУЧЕСКУ

2009/10

Металлург Д

1:2 (г)

-

Мирча ЛУЧЕСКУ

2010/11

Днепр

2:1 (д)

+

Мирча ЛУЧЕСКУ

2011/12

Волынь

4:3 (г)

+

Мирча ЛУЧЕСКУ

2012/13

Севастополь

4:2 (г)

+

Мирча ЛУЧЕСКУ

2013/14

Славутич

3:0 (г)

+

Мирча ЛУЧЕСКУ

2014/15

Днепр

1:0 (г)

1:1 (д)

+

Мирча ЛУЧЕСКУ

2015/16

Александрия

1:1 (г)

2:0 (д)

+

Мирча ЛУЧЕСКУ

2016/17

Днепр

1:0 (д)

+

Паулу ФОНСЕКА

2017/18

Мариуполь

5:1 (д)

+

Паулу ФОНСЕКА

2018/19

Днепр-1

2:0 (г)

+

Паулу ФОНСЕКА

Черноморец в полуфиналах Кубка Украины (+3/-4) - 12 игр: +4=2-6, 10-16

Сезон

Соперник

Счет

+/-

Тренер «Черноморца»

1992

Торпедо

3:1 (д)

0:0 (г)

+

Виктор ПРОКОПЕНКО

1993/94

Карпаты

0:0 (г)

2:1 (д)

+

Виктор ПРОКОПЕНКО

1994/95

Шахтер

0:1 (г)

2:1 (д)

-

Леонид БУРЯК

2003/04

Шахтер

0:1 (д)

0:1 (г)

-

Семен АЛЬТМАН

2007/08

Шахтер

1:2 (д)

0:3 (г)

-

Виталий ШЕВЧЕНКО

2012/13

Днепр

2:1 (д)

+

Роман ГРИГОРЧУК

2013/14

Динамо

0:4 (г)

-

Роман ГРИГОРЧУК

Ворскла в полуфиналах Кубка Украины (+2/-0) - 3 игры: +1=2-0, 3-1

Сезон

Соперник

Счет

+/-

Тренер «Ворсклы»

2008/09

Металлист

0:0 (г)

2:0 (д)

+

Николай ПАВЛОВ

2019/20

Мариуполь

1:1 п.3:2 (г)

+

Юрий МАКСИМОВ

«Полесье» ранее в полуфиналах Кубка Украины не играло.

(+/-) - выход/не выход в финал.

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Источник Sport.ua
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