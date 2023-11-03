В полуфинал Кубка Украины прошли три старожила и один новичок

В полуфинал Кубка Украины-2023/24 прошли три старожила и один новичок. «Шахтер» сыграет на этой стадии 24-й раз, «Черноморец» - 8-й, «Ворскла» – 3-й, а «Полесье» – 1-й, став 30-й командой в истории, сумевшей достигнуть этого рубежа. Стоит отметить, что дончане ранее проходили в финал 19 раз, одесситы – 3, а полтавчане – 2.

К слову, четвертьфиналы увенчались двумя юбилеями. «Черноморец», разгромивший «Зарю» – 4:1, стал автором 40-й крупной победы на этой стадии Кубка. В свою очередь «Шахтер», взяв верх над «Викторией» со счетом 3:0, отпраздновал 10-ю крупную викторию в 1/4-й, в том числе 5-ю в гостях, повторив рекордный показатель «Динамо».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Шахтер в полуфиналах Кубка Украины (+19/-4) - 35 игр: +22=8-5, 57-26

Сезон Соперник Счет +/- Тренер «Шахтера» 1992 Металлист 0:1 (д) 1:1 (г) - Валерий ЯРЕМЧЕНКО 1994/95 Черноморец 1:0 (д) 1:2 (г) + Владимир САЛЬКОВ 1995/96 Нива В 0:0, п. 0:3 (г) - Валерий РУДАКОВ 1996/97 ЦСКА 2:1 (д) 3:0 (г) + Валерий ЯРЕМЧЕНКО 1998/99 Карпаты 0:1 (г) 2:1 (д) - Анатолий БЫШОВЕЦ 2000/01 Металлург М 2:1 (г) + Виктор ПРОКОПЕНКО 2001/02 Днепр 1:2 (г) 2:0 (д) + Невио СКАЛА 2002/03 Днепр 0:0 (г) 3:1 (д) + Валерий ЯРЕМЧЕНКО 2003/04 Черноморец 1:0 (г) 1:0 (д) + Бернд ШУСТЕР 2004/05 Днепр 2:1 (д) 0:0 (г) + Мирча ЛУЧЕСКУ 2006/07 Таврия 0:0 (д) 2:2 (г) + Мирча ЛУЧЕСКУ 2007/08 Черноморец 2:1 (г) 3:0 (д) + Мирча ЛУЧЕСКУ 2008/09 Динамо 1:0 (д) + Мирча ЛУЧЕСКУ 2009/10 Металлург Д 1:2 (г) - Мирча ЛУЧЕСКУ 2010/11 Днепр 2:1 (д) + Мирча ЛУЧЕСКУ 2011/12 Волынь 4:3 (г) + Мирча ЛУЧЕСКУ 2012/13 Севастополь 4:2 (г) + Мирча ЛУЧЕСКУ 2013/14 Славутич 3:0 (г) + Мирча ЛУЧЕСКУ 2014/15 Днепр 1:0 (г) 1:1 (д) + Мирча ЛУЧЕСКУ 2015/16 Александрия 1:1 (г) 2:0 (д) + Мирча ЛУЧЕСКУ 2016/17 Днепр 1:0 (д) + Паулу ФОНСЕКА 2017/18 Мариуполь 5:1 (д) + Паулу ФОНСЕКА 2018/19 Днепр-1 2:0 (г) + Паулу ФОНСЕКА

Черноморец в полуфиналах Кубка Украины (+3/-4) - 12 игр: +4=2-6, 10-16

Сезон Соперник Счет +/- Тренер «Черноморца» 1992 Торпедо 3:1 (д) 0:0 (г) + Виктор ПРОКОПЕНКО 1993/94 Карпаты 0:0 (г) 2:1 (д) + Виктор ПРОКОПЕНКО 1994/95 Шахтер 0:1 (г) 2:1 (д) - Леонид БУРЯК 2003/04 Шахтер 0:1 (д) 0:1 (г) - Семен АЛЬТМАН 2007/08 Шахтер 1:2 (д) 0:3 (г) - Виталий ШЕВЧЕНКО 2012/13 Днепр 2:1 (д) + Роман ГРИГОРЧУК 2013/14 Динамо 0:4 (г) - Роман ГРИГОРЧУК

Ворскла в полуфиналах Кубка Украины (+2/-0) - 3 игры: +1=2-0, 3-1

Сезон Соперник Счет +/- Тренер «Ворсклы» 2008/09 Металлист 0:0 (г) 2:0 (д) + Николай ПАВЛОВ 2019/20 Мариуполь 1:1 п.3:2 (г) + Юрий МАКСИМОВ

«Полесье» ранее в полуфиналах Кубка Украины не играло.

(+/-) - выход/не выход в финал.