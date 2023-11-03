В полуфинал Кубка Украины прошли три старожила и один новичок
«Шахтер» сыграет на этой стадии 24-й раз, «Полесье» - 1-й
В полуфинал Кубка Украины-2023/24 прошли три старожила и один новичок. «Шахтер» сыграет на этой стадии 24-й раз, «Черноморец» - 8-й, «Ворскла» – 3-й, а «Полесье» – 1-й, став 30-й командой в истории, сумевшей достигнуть этого рубежа. Стоит отметить, что дончане ранее проходили в финал 19 раз, одесситы – 3, а полтавчане – 2.
К слову, четвертьфиналы увенчались двумя юбилеями. «Черноморец», разгромивший «Зарю» – 4:1, стал автором 40-й крупной победы на этой стадии Кубка. В свою очередь «Шахтер», взяв верх над «Викторией» со счетом 3:0, отпраздновал 10-ю крупную викторию в 1/4-й, в том числе 5-ю в гостях, повторив рекордный показатель «Динамо».
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Шахтер в полуфиналах Кубка Украины (+19/-4) - 35 игр: +22=8-5, 57-26
|
Сезон
|
Соперник
|
Счет
|
|
+/-
|
Тренер «Шахтера»
|
1992
|
Металлист
|
0:1 (д)
|
1:1 (г)
|
-
|
Валерий ЯРЕМЧЕНКО
|
1994/95
|
Черноморец
|
1:0 (д)
|
1:2 (г)
|
+
|
Владимир САЛЬКОВ
|
1995/96
|
Нива В
|
0:0, п. 0:3 (г)
|
|
-
|
Валерий РУДАКОВ
|
1996/97
|
ЦСКА
|
2:1 (д)
|
3:0 (г)
|
+
|
Валерий ЯРЕМЧЕНКО
|
1998/99
|
Карпаты
|
0:1 (г)
|
2:1 (д)
|
-
|
Анатолий БЫШОВЕЦ
|
2000/01
|
Металлург М
|
2:1 (г)
|
|
+
|
Виктор ПРОКОПЕНКО
|
2001/02
|
Днепр
|
1:2 (г)
|
2:0 (д)
|
+
|
Невио СКАЛА
|
2002/03
|
Днепр
|
0:0 (г)
|
3:1 (д)
|
+
|
Валерий ЯРЕМЧЕНКО
|
2003/04
|
Черноморец
|
1:0 (г)
|
1:0 (д)
|
+
|
Бернд ШУСТЕР
|
2004/05
|
Днепр
|
2:1 (д)
|
0:0 (г)
|
+
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
2006/07
|
Таврия
|
0:0 (д)
|
2:2 (г)
|
+
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
2007/08
|
Черноморец
|
2:1 (г)
|
3:0 (д)
|
+
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
2008/09
|
Динамо
|
1:0 (д)
|
|
+
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
2009/10
|
Металлург Д
|
1:2 (г)
|
|
-
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
2010/11
|
Днепр
|
2:1 (д)
|
|
+
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
2011/12
|
Волынь
|
4:3 (г)
|
|
+
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
2012/13
|
Севастополь
|
4:2 (г)
|
|
+
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
2013/14
|
Славутич
|
3:0 (г)
|
|
+
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
2014/15
|
Днепр
|
1:0 (г)
|
1:1 (д)
|
+
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
2015/16
|
Александрия
|
1:1 (г)
|
2:0 (д)
|
+
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
2016/17
|
Днепр
|
1:0 (д)
|
|
+
|
Паулу ФОНСЕКА
|
2017/18
|
Мариуполь
|
5:1 (д)
|
|
+
|
Паулу ФОНСЕКА
|
2018/19
|
Днепр-1
|
2:0 (г)
|
|
+
|
Паулу ФОНСЕКА
Черноморец в полуфиналах Кубка Украины (+3/-4) - 12 игр: +4=2-6, 10-16
|
Сезон
|
Соперник
|
Счет
|
|
+/-
|
Тренер «Черноморца»
|
1992
|
Торпедо
|
3:1 (д)
|
0:0 (г)
|
+
|
Виктор ПРОКОПЕНКО
|
1993/94
|
Карпаты
|
0:0 (г)
|
2:1 (д)
|
+
|
Виктор ПРОКОПЕНКО
|
1994/95
|
Шахтер
|
0:1 (г)
|
2:1 (д)
|
-
|
Леонид БУРЯК
|
2003/04
|
Шахтер
|
0:1 (д)
|
0:1 (г)
|
-
|
Семен АЛЬТМАН
|
2007/08
|
Шахтер
|
1:2 (д)
|
0:3 (г)
|
-
|
Виталий ШЕВЧЕНКО
|
2012/13
|
Днепр
|
2:1 (д)
|
|
+
|
Роман ГРИГОРЧУК
|
2013/14
|
Динамо
|
0:4 (г)
|
|
-
|
Роман ГРИГОРЧУК
Ворскла в полуфиналах Кубка Украины (+2/-0) - 3 игры: +1=2-0, 3-1
|
Сезон
|
Соперник
|
Счет
|
|
+/-
|
Тренер «Ворсклы»
|
2008/09
|
Металлист
|
0:0 (г)
|
2:0 (д)
|
+
|
Николай ПАВЛОВ
|
2019/20
|
Мариуполь
|
1:1 п.3:2 (г)
|
|
+
|
Юрий МАКСИМОВ
«Полесье» ранее в полуфиналах Кубка Украины не играло.
(+/-) - выход/не выход в финал.
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