Не Марадона и не Месси. Папа римский удивил при выборе лучшего футболиста

Папа римский Франциск, которому в ряде СМИ приписывают активный интерес к футболу, ответил на вопрос, кого он считает лучшим игроком всех времен и народов – Лионеля Месси или Диего Марадону.

«Марадона или Месси? Я упомяну другое имя: Пеле. Марадона как игрок был великолепен, но он провалился как человек. Он поскользнулся на площадке тех, кто его хвалил и не помогал ему. Месси, в свою очередь, очень правильный, он джентльмен. Но для меня из этих троих великим джентльменом является Пеле. Человек с сердцем и очень большой человечностью», - заявил папа римский Франциск.

Напомним, легендарный Пеле скончался 29 декабря 2022 года, ему было 82.