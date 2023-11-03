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03 ноября 2023, 12:46 |
2237
2

Не Марадона и не Месси. Папа римский удивил при выборе лучшего футболиста

Франциск назвал имя бразильца Пеле

03 ноября 2023, 12:46 |
2237
2
Не Марадона и не Месси. Папа римский удивил при выборе лучшего футболиста
Getty Images/Global Images Ukraine. Папа римский Франциск

Папа римский Франциск, которому в ряде СМИ приписывают активный интерес к футболу, ответил на вопрос, кого он считает лучшим игроком всех времен и народов – Лионеля Месси или Диего Марадону.

«Марадона или Месси? Я упомяну другое имя: Пеле. Марадона как игрок был великолепен, но он провалился как человек. Он поскользнулся на площадке тех, кто его хвалил и не помогал ему. Месси, в свою очередь, очень правильный, он джентльмен. Но для меня из этих троих великим джентльменом является Пеле. Человек с сердцем и очень большой человечностью», - заявил папа римский Франциск.

Напомним, легендарный Пеле скончался 29 декабря 2022 года, ему было 82.

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Папа Римский Франциск Пеле Диего Марадона Лионель Месси выбор редакции
Источник Record.pt
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Комментарии 2
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Віктор Коробка
Незрозуміло, чим здивував? Дуже багато людей, мабуть більшість, відповіла б так же.
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0
Orion-V
Мене не здивував
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0
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