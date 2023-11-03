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03 ноября 2023, 12:18 |
309
0

ОФИЦИАЛЬНО: Во вручении Золотого мяча 2024 года примет участие УЕФА

Награда игроку года по версии УЕФА прекратит свое существование

03 ноября 2023, 12:18 |
309
0
ОФИЦИАЛЬНО: Во вручении Золотого мяча 2024 года примет участие УЕФА
Getty Images/Global Images Ukraine

Французское издание L'Equipe, которое совместно с France Football проводит церемонию награждения «Золотого мяча», официально объявило, что они заключили соглашение с УЕФА о совместной организации вручения награды в 2024 году.

Отмечается, что это станет лишь началом сотрудничества. Система управления голосами и редакционная часть события не изменится, за нее так же будет отвечать France Football. Зато УЕФА использует свой опыт для масштабизации события и откажется от вручения награды лучшему игроку года по версии УЕФА.

В 2023 году France Football и УЕФА признали лучшими игроками года разных людей. «Золотой мяч» получил Лионель Месси, а самая ценная награда от УЕФА досталась Эрлингу Холанду.

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УЕФА Золотой мяч L'Equipe France Football
Источник L'Equipe
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