ОФИЦИАЛЬНО: Во вручении Золотого мяча 2024 года примет участие УЕФА
Награда игроку года по версии УЕФА прекратит свое существование
Французское издание L'Equipe, которое совместно с France Football проводит церемонию награждения «Золотого мяча», официально объявило, что они заключили соглашение с УЕФА о совместной организации вручения награды в 2024 году.
Отмечается, что это станет лишь началом сотрудничества. Система управления голосами и редакционная часть события не изменится, за нее так же будет отвечать France Football. Зато УЕФА использует свой опыт для масштабизации события и откажется от вручения награды лучшему игроку года по версии УЕФА.
В 2023 году France Football и УЕФА признали лучшими игроками года разных людей. «Золотой мяч» получил Лионель Месси, а самая ценная награда от УЕФА досталась Эрлингу Холанду.
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