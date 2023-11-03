Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Верю, что Верес должно прорвать»

Главный тренер ровенского «Вереса» Сергей Лавриненко поделился ожиданиями от матча 13-го тура УПЛ против луганской «Зари»:

«Из-за травмы не сыграет с «Зарей» Даниил Хондак. Арсений Коркодим до сих пор находится в расположении студенческой сборной Украины. Из-за дисквалификации не помогут команде в воскресенье также Владислав Шарай и Евгений Шевченко. Что касается двух последних – это важные игроки основы, заменить которых будет непросто. Но для этого в команде и создается внутренняя конкуренция. Считаю, что игроки, которые заменят их в этой игре, должны выйти на поле с двойной мотивацией и желанием, чтобы доказать, что они могут играть на уровне УПЛ.

«Минай», против которого мы играли на прошлой неделе, и «Заря» – это совершенно разные команды. Неуместно их сравнивать. Конечно, в воскресенье мы несколько по-другому тактически будем строить свою игру. Но я не хочу раскрывать все карты. Постараемся продемонстрировать характер, желание и самоотдачу. Мы создали много моментов в предыдущей игре с «Минаем». Подвела реализация. Но я верю, что команду должно прорвать и кроме хорошей игры мы получим и хороший результат.

Относительно «Зари» – на старте сезона команду готовил другой тренер. С приходом Валерия Кривенцова их игра изменилась. Нам важно подойти к противостоянию с таким соперником в хорошем настроении и продемонстрировать хорошую игру».

Матч «Верес» – «Заря» состоится 5 ноября в 17:00 по киевскому времени.