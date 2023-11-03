Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Верю, что Верес должно прорвать»
Украина. Премьер лига
03 ноября 2023, 11:38 | Обновлено 03 ноября 2023, 12:07
156
3

Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Верю, что Верес должно прорвать»

Главный тренер «Вереса» поделился ожиданиями от матча с «Зарей»

03 ноября 2023, 11:38 | Обновлено 03 ноября 2023, 12:07
156
3
Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Верю, что Верес должно прорвать»
НК Верес. Сергей Лавриненко

Главный тренер ровенского «Вереса» Сергей Лавриненко поделился ожиданиями от матча 13-го тура УПЛ против луганской «Зари»:

«Из-за травмы не сыграет с «Зарей» Даниил Хондак. Арсений Коркодим до сих пор находится в расположении студенческой сборной Украины. Из-за дисквалификации не помогут команде в воскресенье также Владислав Шарай и Евгений Шевченко. Что касается двух последних – это важные игроки основы, заменить которых будет непросто. Но для этого в команде и создается внутренняя конкуренция. Считаю, что игроки, которые заменят их в этой игре, должны выйти на поле с двойной мотивацией и желанием, чтобы доказать, что они могут играть на уровне УПЛ.

«Минай», против которого мы играли на прошлой неделе, и «Заря» – это совершенно разные команды. Неуместно их сравнивать. Конечно, в воскресенье мы несколько по-другому тактически будем строить свою игру. Но я не хочу раскрывать все карты. Постараемся продемонстрировать характер, желание и самоотдачу. Мы создали много моментов в предыдущей игре с «Минаем». Подвела реализация. Но я верю, что команду должно прорвать и кроме хорошей игры мы получим и хороший результат.

Относительно «Зари» – на старте сезона команду готовил другой тренер. С приходом Валерия Кривенцова их игра изменилась. Нам важно подойти к противостоянию с таким соперником в хорошем настроении и продемонстрировать хорошую игру».

Матч «Верес» – «Заря» состоится 5 ноября в 17:00 по киевскому времени.

По теме:
ХАЦКЕВИЧ: «Динамо надо быть командой, а не играть каждый сам за себя»
Лонвейк не планирует возвращаться в Динамо
Александр КОСЫРИН: «Шахтер выглядит фаворитом в матче с Динамо»
чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Сергей Лавриненко Заря Луганск Верес - Заря
Источник ФК Верес
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Владимир МАЗЯР: «Никогда не буду жалеть таких людей, как Милевский»
Футбол | 03 ноября 2023, 10:16 2
Владимир МАЗЯР: «Никогда не буду жалеть таких людей, как Милевский»
Владимир МАЗЯР: «Никогда не буду жалеть таких людей, как Милевский»

Известный тренер – о ситуации с Артемом Милевским

Известны все полуфиналисты Кубка Украины
Футбол | 02 ноября 2023, 19:15 13
Известны все полуфиналисты Кубка Украины
Известны все полуфиналисты Кубка Украины

Борьбу за трофей продолжают четыре клуба

Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей (обновляется)
Теннис | 03.11.2023, 09:05
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей (обновляется)
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей (обновляется)
Его игра его словами. Шевченко объясняет 10 своих легендарных голов
Футбол | 03.11.2023, 09:14
Его игра его словами. Шевченко объясняет 10 своих легендарных голов
Его игра его словами. Шевченко объясняет 10 своих легендарных голов
«Моя ошибка». Залужный рассказал, почему контрнаступление было неудачным
Война | 02.11.2023, 13:28
«Моя ошибка». Залужный рассказал, почему контрнаступление было неудачным
«Моя ошибка». Залужный рассказал, почему контрнаступление было неудачным
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Spaceman
Не розумію, як таких тренерів беруть у вищу лігу? Лавриненко - це Друга Ліга - потолок..
Ответить
+1
BekXan
Щоб прорвало потрібна тенденція і гра.Цього немає
Ответить
+1
suforza1921
Обов'язково прорве. Дно. З такою грою і результатами шлях тільки один - у першу лігу. Якщо пан Надєїн цього не бачить, він явно підсліпкуватий.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Челси готов продать Мудрика, сухой матч Трубина, назван хозяин ЧМ-2034
Челси готов продать Мудрика, сухой матч Трубина, назван хозяин ЧМ-2034
01.11.2023, 08:50 2
Футбол
Фьюри рассказал, кто будет новым королем супертяжелого веса
Фьюри рассказал, кто будет новым королем супертяжелого веса
02.11.2023, 14:29 2
Бокс
Линекер прокомментировал «передачу» ему Золотого мяча-1986
Линекер прокомментировал «передачу» ему Золотого мяча-1986
02.11.2023, 17:21 2
Футбол
ВИДЕО. «Отдам призовые Палестине». Жабер расплакалась на Итоговом турнире
ВИДЕО. «Отдам призовые Палестине». Жабер расплакалась на Итоговом турнире
02.11.2023, 06:36 23
Теннис
Нужны доказательства. Команда Усика требует у Фьюри документы о травме
Нужны доказательства. Команда Усика требует у Фьюри документы о травме
01.11.2023, 09:35 5
Бокс
Не Марадона, не Месси, Роналду вообще нет. Назван лучший игрок в истории ЧМ
Не Марадона, не Месси, Роналду вообще нет. Назван лучший игрок в истории ЧМ
02.11.2023, 22:29 37
Футбол
ВИДЕО. Кубок Испании. Жирона вырвала победу благодаря ассисту Довбика
ВИДЕО. Кубок Испании. Жирона вырвала победу благодаря ассисту Довбика
01.11.2023, 15:21 13
Футбол
Первый шанс для Пушича, последний – для Луческу?
Первый шанс для Пушича, последний – для Луческу?
03.11.2023, 06:25 26
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем