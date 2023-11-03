ШЕВЧЕНКО: «Дубль шведам был украинским финалом моей карьеры»

Легендарный украинский футболист Андрей Шевченко вспомнил свои эмоции после победных двух голов на домашнем Евро-2012 против сборной Швеции (2:1).

– Изменилась ли Ваша игра к этому моменту?

– Да, потому что у меня уже не было прежней скорости. И мне пришлось гораздо лучше выбирать позицию для себя. Я уже не был прежним игроком.

Первый гол – это произведение искусства для меня. Я жду, потому что меня никто не опекает, видите, как я знаю наперед, что случится? Потому что я знаю, что Андрей Ярмоленко остановится с мячом. Я уже посмотрел. Он остановит мяч, сместится в центр, я знаю, что он это сделает. Но перед движением я должен создать пространство, куда я хочу войти. И я должен посмотреть на него (Ярмоленко) и сказать: подай мне мяч сюда (на ближнюю штангу).

– Вы смотрите на то, как далеко друг от друга находятся центральные защитники?

– Только на этого (рядом с ним – №3 Олоф Мелльберг). А не на этого (дальше на ближней штанге – №4 Андреас Гранквист) – я не смотрю на этого игрока. Я уже знаю, что делать. Я останавливаюсь, иду. Я знаю, что хочу пойти сюда (на ближнюю штангу). Но я не позволяю Мелльбергу понять это раньше времени, потому что если я покажу ему раньше времени, он заметит меня. Я должен держать его немного позади. Нужно просто хорошо читать шаги и предугадывать. Это отличный гол.

– А второй...

– Да. У нас был угловой с того же фланга пятью минутами ранее. В том случае я сделал движение вперед, а потом остановился.

Но в этом случае я сначала сделал движение назад, а затем совершил рывок. Я двигаюсь назад, а затем оказываюсь впереди него.

– Да, мы видим это на заднем плане, вы выныриваете из-за спины...

– Видите? Потому что я знаю, что Златан Ибрагимович возле ближней штанги собирается закрыть меня спереди, поэтому я захожу за него, чтобы он не видел моего движения, а потом мяч был близко, я просто сделал этот шаг, играя на опережение.

– Это было невероятно – должно быть, Вы очень долго думали об этом турнире.

– Это было... для меня... я бы сказал, украинским финалом моей карьеры. Мне было 35 лет, почти 36. Это был последний турнир в моей карьере... и я старался... и я забил два гола в этой удивительной игре.