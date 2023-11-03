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  4. Джуд БЕЛЛИНГЕМ: «Поначалу я не любил футбол»
Испания
03 ноября 2023, 07:45 |
164
0

Джуд БЕЛЛИНГЕМ: «Поначалу я не любил футбол»

Полузащитник «Реала» – о том, что футбол онполюбил не сразу

03 ноября 2023, 07:45 |
164
0
Джуд БЕЛЛИНГЕМ: «Поначалу я не любил футбол»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

Полузащитник испанского «Реала» Джуд Беллингем рассказал, что далеко не сразу полюбил футбол.

«Поначалу я не любил футбол. Странно, потому что сейчас я сойду с ума, если у меня забрать футбол. Ходил на тренировки и собирал траву и цветы. Собирал небольшие букетики маргариток для мамы. Мои родители никогда на меня не давили. Папа продолжал брать меня с собой, но говорил, что могу поиграть в прятки или собрать цветы если хочу. В детстве у меня була свобода, родители меня никогда не заставляли ничего делать, если я хорошо себя вел и думал о других», – сказал Беллингем.

Напомним, что Джуд Беллингем на профессиональном уровне дебютировал в 16 лет в составе «Бирмингем Сити». В нынешнем сезоне в составе «Реала» он сыграл 13 матчей, в которых забил 13 голов и сделал три результативные передачи.

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Источник L'Equipe
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