Новак Джокович – Хольгер Руне. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

3 ноября состоится поединок 1/4 финала Мастерса в Париже (Франция) между Новаком Джоковичем (Сербия, ATP 1) и Хольгером Руне (Дания, ATP 7).

Поединок пройдет 3-м запуском на центральном корта после матча Стефанос Циципас – Карен Хачанов. Ориентировочное время начала встречи – 20:30 по Киеву.

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Это будет четвертая встреча теннисистов. Счет 2:1 в пользу Руне.

Интересно, что в прошлом году Хольгер и Новак играли между собой в финале Мастерса в Париже. Тогда датчанин переиграл серба в трех партиях и выиграл титул.

В полуфинале турнира АТР 1000 в столице Франции победитель матча сыграет против Алекса де Минаура или Андрея Рублева.

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