Новак Джокович – Хольгер Руне. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала Мастерса в Париже
3 ноября состоится поединок 1/4 финала Мастерса в Париже (Франция) между Новаком Джоковичем (Сербия, ATP 1) и Хольгером Руне (Дания, ATP 7).
Поединок пройдет 3-м запуском на центральном корта после матча Стефанос Циципас – Карен Хачанов. Ориентировочное время начала встречи – 20:30 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет четвертая встреча теннисистов. Счет 2:1 в пользу Руне.
Интересно, что в прошлом году Хольгер и Новак играли между собой в финале Мастерса в Париже. Тогда датчанин переиграл серба в трех партиях и выиграл титул.
В полуфинале турнира АТР 1000 в столице Франции победитель матча сыграет против Алекса де Минаура или Андрея Рублева.
Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок перенесен из-за дождя, счет 1:0 в пользу Арины по партиям
Звездный бразильский форвард опубликовал фотографию с больницы