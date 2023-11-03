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  4. Новак Джокович – Хольгер Руне. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ATP
03 ноября 2023, 07:40 |
155
0

Новак Джокович – Хольгер Руне. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала Мастерса в Париже

03 ноября 2023, 07:40 |
155
0
Новак Джокович – Хольгер Руне. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Хольгер Руне

3 ноября состоится поединок 1/4 финала Мастерса в Париже (Франция) между Новаком Джоковичем (Сербия, ATP 1) и Хольгером Руне (Дания, ATP 7).

Поединок пройдет 3-м запуском на центральном корта после матча Стефанос Циципас – Карен Хачанов. Ориентировочное время начала встречи – 20:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет четвертая встреча теннисистов. Счет 2:1 в пользу Руне.

Интересно, что в прошлом году Хольгер и Новак играли между собой в финале Мастерса в Париже. Тогда датчанин переиграл серба в трех партиях и выиграл титул.

В полуфинале турнира АТР 1000 в столице Франции победитель матча сыграет против Алекса де Минаура или Андрея Рублева.

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Источник Sport.ua
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