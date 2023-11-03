СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 3 ноября

В пятницу, 3 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

17:00 Динамо Киев – Шахтер Донецк

4.35 – 3.80 – 1.79

21:45 Болонья – Лацио

2.76 – 3.50 – 2.73

22:00 ПСЖ – Монпелье

1.29 – 6.89 – 10.70

22:00 Лас-Пальмас – Атлетико

5.40 – 3.97 – 1.73

ТЕННИС

20:30 Новак Джокович – Хольгер Руне

1.21 – 4.47