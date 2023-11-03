Другие новости03 ноября 2023, 05:35 |
39
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 3 ноября
Важные события во всех видах спорта
03 ноября 2023, 05:35 |
39
0
В пятницу, 3 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
17:00 Динамо Киев – Шахтер Донецк
21:45 Болонья – Лацио
22:00 ПСЖ – Монпелье
22:00 Лас-Пальмас – Атлетико
ТЕННИС
20:30 Новак Джокович – Хольгер Руне
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 03 ноября 2023, 04:10 0
2 ноября состоялись 6 матчей 1/64 финала Кубка Испании
Футбол | 02 ноября 2023, 22:29 15
Издание FourFourTwo составило рейтинг топовых футболистов
Футбол | 02.11.2023, 08:40
Война | 02.11.2023, 13:28
Футбол | 03.11.2023, 02:19
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
01.11.2023, 16:57 8
02.11.2023, 13:10 8
01.11.2023, 15:21 13
01.11.2023, 20:12 22
02.11.2023, 06:36 23
01.11.2023, 09:35 5
02.11.2023, 14:29 2
01.11.2023, 07:33 6