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  4. Джокович чуть не проиграл. Определены пары 1/4 финала на Мастерсе в Париже
ATP
03 ноября 2023, 05:25 |
195
0

Джокович чуть не проиграл. Определены пары 1/4 финала на Мастерсе в Париже

Грикспор не реализовал 2 скрытых матчбола против Новака, Синнер снялся с турнира

03 ноября 2023, 05:25 |
195
0
Джокович чуть не проиграл. Определены пары 1/4 финала на Мастерсе в Париже
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

2 ноября состоялись матчи 1/8 финала турнира серии АТР 1000 в Париже (Франция), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

Первый сеяный Новак Джокович был близок к поражение в игре против Таллона Грикспора. Представитель Нидерландов выиграл 1-ю партию у серба, а во 2-й имел 2 скрытых матчбола в 9-м гейме на подаче Новака, но не сумел их реализовать. В итоге Джокович взял 2-й сет на тай-брейке, а в 3-м закрыл Грикспора 6:4.

4-й номер посева Янник Синнер снялся с турнира. Он должен был сыграть против Алекса де Минаура.

Прошлогодний победитель Мастерса в Париже Хольгер Руне в двух сетах обыграл Даниэля Альмайера. Далее он сыграет против Джоковича, которого и обыграл в финальном поединке на кортах Берси в 2022 году.

6-я ракетка мира Стефанос Циципас выиграл у Александра Зверева. Для грека это первая победа над представителем топ-10 в сезоне.

АТР 1000 Париж. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Новак Джокович [1] – Таллон Грикспор – 4:6, 7:6 (7:2), 6:4
Даниэль Альтмайер – Хольгер Руне [6] – 3:6, 3:6
Янник Синнер [4] – Алекс де Минаур [13] – WO. де Минаур
Ботик ван де Зандсхулп – Андрей Рублев [5] – 3:6, 3:6

Нижняя часть сетки

Франсиско Черундоло – Хуберт Хуркач [11] – 4:6, 3:6
Александр Бублик – Григор Димитров – 2:6, 2:6
Стефанос Циципас [7] – Александр Зверев [10] – 7:6 (7:2), 6:4
Карен Хачанов [16] – Роман Сафиуллин – 4:6, 6:4, 6:2

АТР 1000 Париж. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Новак Джокович [1] – Хольгер Руне [6]
Алекс де Минаур [13] – Андрей Рублев [5]

Нижняя часть сетки

Хуберт Хуркач [11] – Григор Димитров
Стефанос Циципас [7] – Карен Хачанов [16]

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Григор Димитров ATP Париж Карен Хачанов Андрей Рублев Александр Зверев Александр Бублик Стефанос Циципас Алекс де Минаур Новак Джокович Роман Сафиуллин Янник Синнер Даниэль Альтмайер Хуберт Хуркач Франсиско Черундоло Таллон Грикспор Ботик ван де Зандсхулп Хольгер Руне
Источник Sport.ua
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