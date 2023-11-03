Джокович чуть не проиграл. Определены пары 1/4 финала на Мастерсе в Париже
Грикспор не реализовал 2 скрытых матчбола против Новака, Синнер снялся с турнира
2 ноября состоялись матчи 1/8 финала турнира серии АТР 1000 в Париже (Франция), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.
Первый сеяный Новак Джокович был близок к поражение в игре против Таллона Грикспора. Представитель Нидерландов выиграл 1-ю партию у серба, а во 2-й имел 2 скрытых матчбола в 9-м гейме на подаче Новака, но не сумел их реализовать. В итоге Джокович взял 2-й сет на тай-брейке, а в 3-м закрыл Грикспора 6:4.
4-й номер посева Янник Синнер снялся с турнира. Он должен был сыграть против Алекса де Минаура.
Прошлогодний победитель Мастерса в Париже Хольгер Руне в двух сетах обыграл Даниэля Альмайера. Далее он сыграет против Джоковича, которого и обыграл в финальном поединке на кортах Берси в 2022 году.
6-я ракетка мира Стефанос Циципас выиграл у Александра Зверева. Для грека это первая победа над представителем топ-10 в сезоне.
АТР 1000 Париж. 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Новак Джокович [1] – Таллон Грикспор – 4:6, 7:6 (7:2), 6:4
Даниэль Альтмайер – Хольгер Руне [6] – 3:6, 3:6
Янник Синнер [4] – Алекс де Минаур [13] – WO. де Минаур
Ботик ван де Зандсхулп – Андрей Рублев [5] – 3:6, 3:6
Нижняя часть сетки
Франсиско Черундоло – Хуберт Хуркач [11] – 4:6, 3:6
Александр Бублик – Григор Димитров – 2:6, 2:6
Стефанос Циципас [7] – Александр Зверев [10] – 7:6 (7:2), 6:4
Карен Хачанов [16] – Роман Сафиуллин – 4:6, 6:4, 6:2
АТР 1000 Париж. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Новак Джокович [1] – Хольгер Руне [6]
Алекс де Минаур [13] – Андрей Рублев [5]
Нижняя часть сетки
Хуберт Хуркач [11] – Григор Димитров
Стефанос Циципас [7] – Карен Хачанов [16]
Quarter-finals are set! 🔥@RolexPMasters | #RolexParisMasters pic.twitter.com/FSch3n8llU— ATP Tour (@atptour) November 2, 2023
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