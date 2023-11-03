Джокович чуть не проиграл. Определены пары 1/4 финала на Мастерсе в Париже

2 ноября состоялись матчи 1/8 финала турнира серии АТР 1000 в Париже (Франция), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

Первый сеяный Новак Джокович был близок к поражение в игре против Таллона Грикспора. Представитель Нидерландов выиграл 1-ю партию у серба, а во 2-й имел 2 скрытых матчбола в 9-м гейме на подаче Новака, но не сумел их реализовать. В итоге Джокович взял 2-й сет на тай-брейке, а в 3-м закрыл Грикспора 6:4.

4-й номер посева Янник Синнер снялся с турнира. Он должен был сыграть против Алекса де Минаура.

Прошлогодний победитель Мастерса в Париже Хольгер Руне в двух сетах обыграл Даниэля Альмайера. Далее он сыграет против Джоковича, которого и обыграл в финальном поединке на кортах Берси в 2022 году.

6-я ракетка мира Стефанос Циципас выиграл у Александра Зверева. Для грека это первая победа над представителем топ-10 в сезоне.

АТР 1000 Париж. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Новак Джокович [1] – Таллон Грикспор – 4:6, 7:6 (7:2), 6:4

Даниэль Альтмайер – Хольгер Руне [6] – 3:6, 3:6

Янник Синнер [4] – Алекс де Минаур [13] – WO. де Минаур

Ботик ван де Зандсхулп – Андрей Рублев [5] – 3:6, 3:6



Нижняя часть сетки

Франсиско Черундоло – Хуберт Хуркач [11] – 4:6, 3:6

Александр Бублик – Григор Димитров – 2:6, 2:6

Стефанос Циципас [7] – Александр Зверев [10] – 7:6 (7:2), 6:4

Карен Хачанов [16] – Роман Сафиуллин – 4:6, 6:4, 6:2

АТР 1000 Париж. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Новак Джокович [1] – Хольгер Руне [6]

Алекс де Минаур [13] – Андрей Рублев [5]

Нижняя часть сетки

Хуберт Хуркач [11] – Григор Димитров

Стефанос Циципас [7] – Карен Хачанов [16]