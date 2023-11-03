Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кубок Испании. Вильярреал забил 5 мячей, а Алавес отличился 10 раз
Кубок Испании
03 ноября 2023, 04:10 | Обновлено 03 ноября 2023, 04:38
105
0

Кубок Испании. Вильярреал забил 5 мячей, а Алавес отличился 10 раз

2 ноября состоялись 6 матчей 1/64 финала Кубка Испании

03 ноября 2023, 04:10 | Обновлено 03 ноября 2023, 04:38
105
0
Кубок Испании. Вильярреал забил 5 мячей, а Алавес отличился 10 раз
Getty Images/Global Images Ukraine. Вильярреал

2 ноября состоялись 6 матчей 1/64 финала Кубка Испании.

Вильярреал забил команде Чиклана 5 мячей (5:0), а Алавес отличился 10 раз в игре с клубом Депортиво Мурсия (10:0).

Валенсия с участием украинского форварда Романа Яремчука обыграла Логроньес (2:0) и вышла в следующий раунд.

Другие матчи этой стадии прошли 31 октября и 1 ноября.

Кубок Испании. 1/64 финала, 2 ноября

  • Ароса – Гранада – 0:3
  • Чиклана – Вильярреал – 0:5
  • Логроньес – Валенсия – 0:2
  • Вильяновенсе – УД Ибица – 2:1
  • Эркулес – Бургос – 1:2
  • Депортиво Мурсия – Алавес – 0:10

Ароса – Гранада – 0:3

Чиклана – Вильярреал – 0:5

Логроньес – Валенсия – 0:2

Депортиво Мурсия – Алавес – 0:10

По теме:
ВИДЕО. Спортинг обыграл Фаренсе в результативном матче Кубка лиги
Кубок Италии. Забил Ибрагимович. Сассуоло и Фрозиноне выиграли. Пары 1/8 ф.
Оболонь – Ворскла – 0:3. Четвертьфинал Кубка. Видео голов и обзор матча
Кубок Испании по футболу видео голов и обзор Гранада Вильярреал Логроньес Валенсия Ибица Эркулес Алавес
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Моя ошибка». Залужный рассказал, почему контрнаступление было неудачным
Война | 02 ноября 2023, 13:28 51
«Моя ошибка». Залужный рассказал, почему контрнаступление было неудачным
«Моя ошибка». Залужный рассказал, почему контрнаступление было неудачным

Пока нет понимания, что делать дальше

Усик рассказал, кто станет следующим соперником Ломаченко
Бокс | 02 ноября 2023, 10:19 3
Усик рассказал, кто станет следующим соперником Ломаченко
Усик рассказал, кто станет следующим соперником Ломаченко

Александр очень хочет, чтобы Василий вернулся в ринг

Свитолина назвала сроки своего возвращения на корт
Теннис | 02.11.2023, 23:41
Свитолина назвала сроки своего возвращения на корт
Свитолина назвала сроки своего возвращения на корт
Логроньес – Валенсия – 0:2. Яремчук сыграл в Кубке. Видео голов и обзор
Футбол | 03.11.2023, 00:23
Логроньес – Валенсия – 0:2. Яремчук сыграл в Кубке. Видео голов и обзор
Логроньес – Валенсия – 0:2. Яремчук сыграл в Кубке. Видео голов и обзор
ВИДЕО. «Отдам призовые Палестине». Жабер расплакалась на Итоговом турнире
Теннис | 02.11.2023, 06:36
ВИДЕО. «Отдам призовые Палестине». Жабер расплакалась на Итоговом турнире
ВИДЕО. «Отдам призовые Палестине». Жабер расплакалась на Итоговом турнире
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Чехия – Украина – 7:0. Большое фиаско. Видео голов и обзор матча
Чехия – Украина – 7:0. Большое фиаско. Видео голов и обзор матча
01.11.2023, 04:35 1
Футбол
Стала известна первая полуфиналистка на Итоговом турнире WTA 2023
Стала известна первая полуфиналистка на Итоговом турнире WTA 2023
01.11.2023, 05:05
Теннис
Фьюри рассказал, кто будет новым королем супертяжелого веса
Фьюри рассказал, кто будет новым королем супертяжелого веса
02.11.2023, 14:29 2
Бокс
Нужны доказательства. Команда Усика требует у Фьюри документы о травме
Нужны доказательства. Команда Усика требует у Фьюри документы о травме
01.11.2023, 09:35 5
Бокс
Известны все полуфиналисты Кубка Украины
Известны все полуфиналисты Кубка Украины
02.11.2023, 19:15 12
Футбол
Феноменальный Штогрин. Черноморец разгромил Зарю в Кубке Украины
Феноменальный Штогрин. Черноморец разгромил Зарю в Кубке Украины
01.11.2023, 16:57 8
Футбол
РЕБРОВ: Опаздывал на игру и бросил свою машину. К счастью, я забил Арсеналу
РЕБРОВ: Опаздывал на игру и бросил свою машину. К счастью, я забил Арсеналу
02.11.2023, 06:05 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем