Кубок Испании. Вильярреал забил 5 мячей, а Алавес отличился 10 раз

2 ноября состоялись 6 матчей 1/64 финала Кубка Испании.

Вильярреал забил команде Чиклана 5 мячей (5:0), а Алавес отличился 10 раз в игре с клубом Депортиво Мурсия (10:0).

Валенсия с участием украинского форварда Романа Яремчука обыграла Логроньес (2:0) и вышла в следующий раунд.

Другие матчи этой стадии прошли 31 октября и 1 ноября.

Кубок Испании. 1/64 финала, 2 ноября

Ароса – Гранада – 0:3

Чиклана – Вильярреал – 0:5

Логроньес – Валенсия – 0:2

Вильяновенсе – УД Ибица – 2:1

Эркулес – Бургос – 1:2

Депортиво Мурсия – Алавес – 0:10

Ароса – Гранада – 0:3

Чиклана – Вильярреал – 0:5

Логроньес – Валенсия – 0:2

Депортиво Мурсия – Алавес – 0:10