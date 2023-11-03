Кубок Испании03 ноября 2023, 04:10 | Обновлено 03 ноября 2023, 04:38
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Кубок Испании. Вильярреал забил 5 мячей, а Алавес отличился 10 раз
2 ноября состоялись 6 матчей 1/64 финала Кубка Испании
03 ноября 2023, 04:10 | Обновлено 03 ноября 2023, 04:38
105
0
2 ноября состоялись 6 матчей 1/64 финала Кубка Испании.
Вильярреал забил команде Чиклана 5 мячей (5:0), а Алавес отличился 10 раз в игре с клубом Депортиво Мурсия (10:0).
Валенсия с участием украинского форварда Романа Яремчука обыграла Логроньес (2:0) и вышла в следующий раунд.
Другие матчи этой стадии прошли 31 октября и 1 ноября.
Кубок Испании. 1/64 финала, 2 ноября
- Ароса – Гранада – 0:3
- Чиклана – Вильярреал – 0:5
- Логроньес – Валенсия – 0:2
- Вильяновенсе – УД Ибица – 2:1
- Эркулес – Бургос – 1:2
- Депортиво Мурсия – Алавес – 0:10
Ароса – Гранада – 0:3
Чиклана – Вильярреал – 0:5
Логроньес – Валенсия – 0:2
Депортиво Мурсия – Алавес – 0:10
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