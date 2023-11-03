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Украина. Премьер лига
03 ноября 2023, 02:19 | Обновлено 03 ноября 2023, 02:39
94
1

Назван лучший игрок киевского Динамо по итогам октября

Георгий Бущан в голосовании опередил Владимира Бражка и Виталия Буяльского

03 ноября 2023, 02:19 | Обновлено 03 ноября 2023, 02:39
94
1
Назван лучший игрок киевского Динамо по итогам октября
ФК Динамо Киев. Георгий Бущан

Завершилось голосование болельщиков бело-синих за лучшего игрока «Динамо» по итогам октября.

Большинство респондентов проголосовали за вратаря «Динамо» Георгия Бущана, который и стал лучшим игроком месяца. Он получил 44% голосов.

В октябре Бущан принял участие во всех четырех матчах «Динамо». Киевская команда дома победила «Александрию» (4:2), уступила «Полесью» (2:3) и «Днепру-1» (0:1), а также сыграла вничью с «Колосом» (1:1). В этих поединках голкипер сыграл без замен и пропустил 7 мячей.

Вторым в голосовании стал Владимир Бражко (40%), третьим – Виталий Буяльский (16%).

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Георгий Бущан Динамо Киев Украинская Премьер-лига лучший игрок чемпионат Украины по футболу Владимир Бражко Виталий Буяльский
Источник ФК Динамо Киев
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Комментарии 1
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apepa
Про Жору Бущана никому не интересно. Лучше назовите кто стал лучшим игроком Кривбасса по итогам октября..
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