Кубок Италии. Забил Ибрагимович. Сассуоло и Фрозиноне выиграли. Пары 1/8 ф.
Специя и Торино выбыли из турнира на стадии 1/16 финала
2 ноября состоялись два матча 1/16 финала Кубка Италии.
Сассуоло и Фрозиноне вышли дальше вышли в 1/8 финала. Специя и Торино выбыли из турнира на стадии 1/16 финала.
Интересно, что у Фрозиноне забил немецкий хавбек Арийон Ибрагимович, у которого нет родственных связей со шведом Златоаном.
8 победителей этой стадии вышли на топ-8 команд Серии A. Таким образом, определены пары 1/8 финала.
Кубок Италии 2023/24
Пары 1/8 финала (по сетке)
- Интер – Болонья
- Фиорентина – Парма
- Аталанта – Сассуоло
- Милан – Кальяри
- Лацио – Дженоа
- Рома – Кремонезе
- Ювентус – Салернитана
- Наполи – Фрозиноне
1/16 финала, 31 октября
Сассуоло – Специя – 0:0 (пен. 5:4)
Торино – Фрозиноне – 1:2 (д.в.)
Голы: Зима, 31 – Ибрагимович, 5, Рейниер, 98
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