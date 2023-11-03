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Италия
03 ноября 2023, 02:00 | Обновлено 03 ноября 2023, 02:26
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0

Кубок Италии. Забил Ибрагимович. Сассуоло и Фрозиноне выиграли. Пары 1/8 ф.

Специя и Торино выбыли из турнира на стадии 1/16 финала

03 ноября 2023, 02:00 | Обновлено 03 ноября 2023, 02:26
175
0
Кубок Италии. Забил Ибрагимович. Сассуоло и Фрозиноне выиграли. Пары 1/8 ф.
Getty Images/Global Images Ukraine

2 ноября состоялись два матча 1/16 финала Кубка Италии.

Сассуоло и Фрозиноне вышли дальше вышли в 1/8 финала. Специя и Торино выбыли из турнира на стадии 1/16 финала.

Интересно, что у Фрозиноне забил немецкий хавбек Арийон Ибрагимович, у которого нет родственных связей со шведом Златоаном.

8 победителей этой стадии вышли на топ-8 команд Серии A. Таким образом, определены пары 1/8 финала.

Кубок Италии 2023/24

Пары 1/8 финала (по сетке)

  • Интер – Болонья
  • Фиорентина – Парма
  • Аталанта – Сассуоло
  • Милан – Кальяри
  • Лацио – Дженоа
  • Рома – Кремонезе
  • Ювентус – Салернитана
  • Наполи – Фрозиноне

1/16 финала, 31 октября

Сассуоло – Специя – 0:0 (пен. 5:4)

Торино – Фрозиноне – 1:2 (д.в.)

Голы: Зима, 31 – Ибрагимович, 5, Рейниер, 98

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Источник Sport.ua
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