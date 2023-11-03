Кубок Италии. Забил Ибрагимович. Сассуоло и Фрозиноне выиграли. Пары 1/8 ф.

2 ноября состоялись два матча 1/16 финала Кубка Италии.

Сассуоло и Фрозиноне вышли дальше вышли в 1/8 финала. Специя и Торино выбыли из турнира на стадии 1/16 финала.

Интересно, что у Фрозиноне забил немецкий хавбек Арийон Ибрагимович, у которого нет родственных связей со шведом Златоаном.

8 победителей этой стадии вышли на топ-8 команд Серии A. Таким образом, определены пары 1/8 финала.

Кубок Италии 2023/24

Пары 1/8 финала (по сетке)

Интер – Болонья

Фиорентина – Парма

Аталанта – Сассуоло

Милан – Кальяри

Лацио – Дженоа

Рома – Кремонезе

Ювентус – Салернитана

Наполи – Фрозиноне

1/16 финала, 31 октября

Сассуоло – Специя – 0:0 (пен. 5:4)

Торино – Фрозиноне – 1:2 (д.в.)

Голы: Зима, 31 – Ибрагимович, 5, Рейниер, 98