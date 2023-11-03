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  4. Логроньес – Валенсия – 0:2. Яремчук сыграл в Кубке. Видео голов и обзор
Испания
03 ноября 2023, 00:23 | Обновлено 03 ноября 2023, 00:31
87
0

Логроньес – Валенсия – 0:2. Яремчук сыграл в Кубке. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 1/64 финала Кубка Испании

03 ноября 2023, 00:23 | Обновлено 03 ноября 2023, 00:31
87
0
Логроньес – Валенсия – 0:2. Яремчук сыграл в Кубке. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

2 ноября прошел поединок 1/64 финала Кубка Испании, в котором встретились «Логроньес» и «Валенсия».

Победу гостям принесли голы Пабло Госальбеса (45+1 мин) и Диего Лопеса (88 мин).

Украинский форвард Роман Яремчук вышел в основе за летучих мышей и запомнился горчичником на 32-й минуте.

Соперник Валенсии в следующем раунде будет определен жеребьевкой.

Кубок Испании

1/64 финала, 2 ноября

Логроньес – Валенсия – 0:2

Голы: Пабло Госальбес, 45+1, Диего Лопес, 88

Видеообзор матча

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Логроньес Валенсия Кубок Испании по футболу Роман Яремчук видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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