Испания03 ноября 2023, 00:23 | Обновлено 03 ноября 2023, 00:31
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Логроньес – Валенсия – 0:2. Яремчук сыграл в Кубке. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 1/64 финала Кубка Испании
03 ноября 2023, 00:23 | Обновлено 03 ноября 2023, 00:31
87
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2 ноября прошел поединок 1/64 финала Кубка Испании, в котором встретились «Логроньес» и «Валенсия».
Победу гостям принесли голы Пабло Госальбеса (45+1 мин) и Диего Лопеса (88 мин).
Украинский форвард Роман Яремчук вышел в основе за летучих мышей и запомнился горчичником на 32-й минуте.
Соперник Валенсии в следующем раунде будет определен жеребьевкой.
Кубок Испании
1/64 финала, 2 ноября
Логроньес – Валенсия – 0:2
Голы: Пабло Госальбес, 45+1, Диего Лопес, 88
Видеообзор матча
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