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Кубок Украины
02 ноября 2023, 22:05 | Обновлено 02 ноября 2023, 22:16
268
0

ИВАЩЕНКО: «Первый тайм провалили. То, что летит в створ – все залетает»

Главный тренер «Оболони» прокомментировал поражение от «Ворсклы»

02 ноября 2023, 22:05 | Обновлено 02 ноября 2023, 22:16
268
0
ИВАЩЕНКО: «Первый тайм провалили. То, что летит в створ – все залетает»
ФК Оболонь. Валерий Иващенко

Главный тренер «Оболони» Валерий Иващенко прокомментировал поражение в матче 1/4 финала Кубка Украины против «Ворсклы» (0:3):

«Было два разных тайма. Первый тайм провалили. Не играли так, как договаривались. Внесли коррективы, поговорили в перерыве.

Во втором тайме добавили, началась другая игра. Но в решающей фазе не хватало, чтобы забить.

Но и так вошли в историю, дойдя до этой стадии. Теперь будем концентрироваться на чемпионате.

Пропускаем очень много мячей. Тяжело это комментировать. То, что летит в створ – все залетает. Может, сходить куда-то, что-то попробовать».

ВИДЕО. Пресс-конференция Валерия Иващенко после матча Оболони с Ворсклой

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Кубок Украины по футболу Оболонь Киев Ворскла Полтава Оболонь - Ворскла Валерий Иващенко пресс-конференция
Источник Sport.ua
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