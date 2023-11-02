ИВАЩЕНКО: «Первый тайм провалили. То, что летит в створ – все залетает»
Главный тренер «Оболони» прокомментировал поражение от «Ворсклы»
Главный тренер «Оболони» Валерий Иващенко прокомментировал поражение в матче 1/4 финала Кубка Украины против «Ворсклы» (0:3):
«Было два разных тайма. Первый тайм провалили. Не играли так, как договаривались. Внесли коррективы, поговорили в перерыве.
Во втором тайме добавили, началась другая игра. Но в решающей фазе не хватало, чтобы забить.
Но и так вошли в историю, дойдя до этой стадии. Теперь будем концентрироваться на чемпионате.
Пропускаем очень много мячей. Тяжело это комментировать. То, что летит в створ – все залетает. Может, сходить куда-то, что-то попробовать».
ВИДЕО. Пресс-конференция Валерия Иващенко после матча Оболони с Ворсклой
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