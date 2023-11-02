Кочергин принес Ракуву победу в Кубке Польши
Украинец забил гол и сделал ассист в матче с ЛКС
2 ноября состоялся поединок 1/16 финала розыгрыша Кубка Польши по футболу, в котором сильнейшего определили ЛКС Лодзь и «Ракув» из Ченстоховы.
В дополнительное время победу одержал «Ракув», в составе которого главным героем стал украинец Владислав Кочергин.
На 109-й минуте игры при счете 0:0 украинский полузащитник стал автором гола «Ракува», выведя свою команду вперед. А на последней минуте дополнительного времени Кочергин отдал голевой пас Ледерману, который установил окончательный счет. 2:0 – победил «Ракув».
❗️ Видео гола и ассиста Кочергина
Кубок Польши. 1/16 финала
ЛКС Лодзь – Ракув – 0:2 доп.вр.
Голы: Кочергин, 109, Ледерман, 120.
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