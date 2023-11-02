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Польша
02 ноября 2023, 21:51 | Обновлено 02 ноября 2023, 22:25
530
1

Кочергин принес Ракуву победу в Кубке Польши

Украинец забил гол и сделал ассист в матче с ЛКС

02 ноября 2023, 21:51 | Обновлено 02 ноября 2023, 22:25
530
1
Кочергин принес Ракуву победу в Кубке Польши
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Кочергин

2 ноября состоялся поединок 1/16 финала розыгрыша Кубка Польши по футболу, в котором сильнейшего определили ЛКС Лодзь и «Ракув» из Ченстоховы.

В дополнительное время победу одержал «Ракув», в составе которого главным героем стал украинец Владислав Кочергин.

На 109-й минуте игры при счете 0:0 украинский полузащитник стал автором гола «Ракува», выведя свою команду вперед. А на последней минуте дополнительного времени Кочергин отдал голевой пас Ледерману, который установил окончательный счет. 2:0 – победил «Ракув».

❗️ Видео гола и ассиста Кочергина

Кубок Польши. 1/16 финала

ЛКС Лодзь – Ракув – 0:2 доп.вр.

Голы: Кочергин, 109, Ледерман, 120.

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Кубок Польши по футболу ЛКС Лодзь Ракув Владислав Кочергин
Источник Sport.ua
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ZANREGENT1993
И почему его не вызывают в сборную?
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