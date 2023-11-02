Франция02 ноября 2023, 18:25 |
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Трансфер в разгар сезона. Монако объявил о покупке левого фулбека Амьена
Кассум Уаттара будет выступать за монегасков
02 ноября 2023, 18:25 |
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Клуб французской Лиги 1 «Монако» официально объявил о подписании 19-летнего левого фулбека «Амьена» Кассума Уаттары.
Контракт с футболистом подписан на срок до 30 июня 2028 года.
По неофициальной информации «Монако» заплатил за Уаттару 2 миллиона евро.
В нынешнем сезоне Уаттара провел 10 матчей за «Амьен» в Лиге 2.
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