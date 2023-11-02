Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Трансфер в разгар сезона. Монако объявил о покупке левого фулбека Амьена
Франция
02 ноября 2023, 18:25 |
335
0

Трансфер в разгар сезона. Монако объявил о покупке левого фулбека Амьена

Кассум Уаттара будет выступать за монегасков

02 ноября 2023, 18:25 |
335
0
Трансфер в разгар сезона. Монако объявил о покупке левого фулбека Амьена
asmonaco.com. Кассум Уаттара

Клуб французской Лиги 1 «Монако» официально объявил о подписании 19-летнего левого фулбека «Амьена» Кассума Уаттары.

Контракт с футболистом подписан на срок до 30 июня 2028 года.

По неофициальной информации «Монако» заплатил за Уаттару 2 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Уаттара провел 10 матчей за «Амьен» в Лиге 2.

По теме:
Реал Мадрид планирует подписать и Холанда, и Мбаппе
Соболь впервые сыграл за Страсбург в этом сезоне, Лилль победил Монако
Милан нацелился на звездного подопечного Фонсеки
Амьен Монако трансферы Лиги 1
Источник ФК Монако
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Моя ошибка». Залужный рассказал, почему контрнаступление было неудачным
Война | 02 ноября 2023, 13:28 44
«Моя ошибка». Залужный рассказал, почему контрнаступление было неудачным
«Моя ошибка». Залужный рассказал, почему контрнаступление было неудачным

Пока нет понимания, что делать дальше

В Подолье ожидаются большие кадровые изменения
Футбол | 02 ноября 2023, 18:40 0
В Подолье ожидаются большие кадровые изменения
В Подолье ожидаются большие кадровые изменения

В клубе недовольны текущими результатами команды

Фьюри рассказал, кто будет новым королем супертяжелого веса
Бокс | 02.11.2023, 14:29
Фьюри рассказал, кто будет новым королем супертяжелого веса
Фьюри рассказал, кто будет новым королем супертяжелого веса
Динамо U-19 – Шахтер U-19 – 2:0. Видео голов и обзор матча
Футбол | 02.11.2023, 16:32
Динамо U-19 – Шахтер U-19 – 2:0. Видео голов и обзор матча
Динамо U-19 – Шахтер U-19 – 2:0. Видео голов и обзор матча
Олег ЛУЖНЫЙ: «Вообще не понимаю трансфера Ярмоленко»
Футбол | 01.11.2023, 20:12
Олег ЛУЖНЫЙ: «Вообще не понимаю трансфера Ярмоленко»
Олег ЛУЖНЫЙ: «Вообще не понимаю трансфера Ярмоленко»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Пафосно! Марта Костюк вышла замуж. Свадьба прошла на Кипре
ФОТО. Пафосно! Марта Костюк вышла замуж. Свадьба прошла на Кипре
01.11.2023, 22:36 27
Теннис
Чехия – Украина – 7:0. Большое фиаско. Видео голов и обзор матча
Чехия – Украина – 7:0. Большое фиаско. Видео голов и обзор матча
01.11.2023, 04:35 1
Футбол
Джо РОГАН: «Один из судей боя Фьюри – Нганну должен сесть в тюрьму»
Джо РОГАН: «Один из судей боя Фьюри – Нганну должен сесть в тюрьму»
01.11.2023, 10:37 3
Бокс
Названы топ-10 ограблений в истории Золотого мяча. Шевченко – второй
Названы топ-10 ограблений в истории Золотого мяча. Шевченко – второй
01.11.2023, 14:32 60
Футбол
Очередные 6:0 на Итоговом турнире WTA. Свентек в 9-й раз обыграла Гофф
Очередные 6:0 на Итоговом турнире WTA. Свентек в 9-й раз обыграла Гофф
02.11.2023, 01:46 1
Теннис
Стала известна первая полуфиналистка на Итоговом турнире WTA 2023
Стала известна первая полуфиналистка на Итоговом турнире WTA 2023
01.11.2023, 05:05
Теннис
Лотар МАТТЕУС: «Золотой мяч Месси – это фарс»
Лотар МАТТЕУС: «Золотой мяч Месси – это фарс»
31.10.2023, 17:40 24
Футбол
Исторический успех. Украинки переиграли Грецию в Лиге наций
Исторический успех. Украинки переиграли Грецию в Лиге наций
31.10.2023, 19:15 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем