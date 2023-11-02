Трансфер в разгар сезона. Монако объявил о покупке левого фулбека Амьена

Клуб французской Лиги 1 «Монако» официально объявил о подписании 19-летнего левого фулбека «Амьена» Кассума Уаттары.

Контракт с футболистом подписан на срок до 30 июня 2028 года.

По неофициальной информации «Монако» заплатил за Уаттару 2 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Уаттара провел 10 матчей за «Амьен» в Лиге 2.